С "русским миром" надо быть осторожным, - Пристайко о замене Суркова на Козака
17 февраля, 2020, 21:05
Украину интересуют изменения в окружении президента РФ Владимира Путина
Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал в интервью чешским СМИ, сообщает Укринформ.
"Мы все еще их (изменения в Конституцию РФ - ред.) анализируем, как и остальной мир. Нас интересуют несколько иные изменения в окружении Путина, обмен его советника Суркова на экс-вице-премьер-министра Козака. Некоторые говорят, что сторонника войны Суркова заменил сторонник мира Козак. Но с "русским миром" надо быть осторожными. Мы будем наблюдать, что планирует Козак ", - сказал Пристайко.
По его мнению, замена двух может быть "признаком определенной трансформации".
- Как сообщалось, в январе Путин своим указом назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента РФ.
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