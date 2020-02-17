С "русским миром" надо быть осторожным, - Пристайко о замене Суркова на Козака

17 февраля, 2020, 21:05

Украину интересуют изменения в окружении президента РФ Владимира Путина

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал в интервью чешским СМИ, сообщает Укринформ.

"Мы все еще их (изменения в Конституцию РФ - ред.) анализируем, как и остальной мир. Нас интересуют несколько иные изменения в окружении Путина, обмен его советника Суркова на экс-вице-премьер-министра Козака. Некоторые говорят, что сторонника войны Суркова заменил сторонник мира Козак. Но с "русским миром" надо быть осторожными. Мы будем наблюдать, что планирует Козак ", - сказал Пристайко.

По его мнению, замена двух может быть "признаком определенной трансформации".