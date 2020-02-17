Руководство парламента должно жестко реагировать на возмутительные предложения об участии в праздновании Дня победы в Москве, - Иванна Климпуш-Цинцадзе
Об этом сказала народный депутат фракции "Европейская Солидарность", председатель комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе в комментарии журналистам.
Она назвала возмутительной предложение представителя фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" по формированию делегации от Украины, которая примет участие в параде по случаю 75 годовщины победы над нацистами в День победы 9 мая в Москве.
Председатель комитета отметила, что на эти заявления отреагировала только сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко и представители фракции "Голос".
"Мне бы хотелось, чтобы была жесткая и непримиримая реакция на это руководства парламента", - подчеркнула она.
Однако, по ее словам, никаких комментариев со стороны фракции "Слуга народа" и руководства Верховной Рады так и не прозвучало.
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