Россию считают агрессором 54% украинцев, - опрос
Об этом свидетельствуют результаты соцопроса по социально-политической ситуации в стране, проведенного центром "Социс".
30,9% опрошенных рассматривают Россию как обычное соседское государство, с которым необходимо поддерживать обычные добрососедские отношения, как и со всеми другими странами.
Лишь 8,6% рассматривают Россию как дружественную и братскую страну, с которой необходимо развивать теплые и дружеские отношения. 5,7% не ответили на вопрос. 0,5% - дали другие варианты ответа.
Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население страны в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет), тип поселения (город / село) и разделение на регионы.
Всего было опрошено 2000 респондентов; Статистическая погрешность исследования: +/- 2,1% (с вероятностью 0,95).
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