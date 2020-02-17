Россию считают агрессором 54% украинцев, - опрос

17 февраля, 2020, 15:35

В настоящее время 54,4% украинцев рассматривают Россию как государство-агрессора, что грозит существованию Украины как государства, и с которым не следует поддерживать никаких отношений

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса по социально-политической ситуации в стране, проведенного центром "Социс".

30,9% опрошенных рассматривают Россию как обычное соседское государство, с которым необходимо поддерживать обычные добрососедские отношения, как и со всеми другими странами.

Лишь 8,6% рассматривают Россию как дружественную и братскую страну, с которой необходимо развивать теплые и дружеские отношения. 5,7% не ответили на вопрос. 0,5% - дали другие варианты ответа.

Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население страны в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет), тип поселения (город / село) и разделение на регионы.

Всего было опрошено 2000 респондентов; Статистическая погрешность исследования: +/- 2,1% (с вероятностью 0,95).

