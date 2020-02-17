Россияне угрожают минчанину, который заказал чай на белорусском языке

17 февраля, 2020, 22:00

Житель Минска заказал в магазине чай на белорусском языке, что вызвало скандал. Минчанину впоследствии начали угрожать даже россияне

Об этом сообщает Радио Свобода .

11 февраля минчанин Арамаис Миракьян зашел в фирменный магазин "Коммунарка" на улице Красной в Минске выпить чаю. Заказал по-белорусски, на что неожиданно получил от кассирши предложение говорить по-русски, потому что "у нас два государственных языка".

На замечание Миракьяна, что он говорит "не по китайски, и не по чешски, а на одном из государственных языков", кассирша пригрозила, что вызовет охрану. Конфликт удалось решить с помощью администратора, молодой девушки, которая обратилась к посетителю по-белорусску и очень просила не писать жалобу.

"Администратор очень извинялась. Я всегда столбенею от хамства, но письмо руководству "Коммунарка" я направлю обязательно ", - написал Арамаис в соцсетях.

В течение последних нескольких дней минчанин получил сотни критических сообщений от русских. Некоторые из них, по словам Миракьяна, содержали угрозы.

Хотя под его постом было немало слов поддержки, в частности от украинцев, россияне почувствовали себя "дискриминированными" и начали посылать откровенные угрозы, присоединились и ведущие российские СМИ.

Отреагировал на пост Миракьяна даже член Совета Федерации России сенатор Игорь Морозов.

"Появление негативных процессов по русскому языку, пусть даже на бытовом уровне, это новое явление, мимо которого руководство Беларуси не должно проходить", - заявил Морозов.

"Человек, который сходил просто попить чай в кафе, чувствует себя так, будто он попал в страну абсурда. Я ожидал чего угодно. Когда я размещал этот пост, то понимал, что будет резонанс. Но если бы мне кто-то сказал, что на это отреагирует верхняя палата российского парламента? Я не знаю, что бы ответил такому человеку. Я бы не сказал, что меня это пугает. Удивляет скорее. Им что, нет там чем заняться, в той России? ", - сказал студент.

Обращаться к белорусским правоохранителям с просьбой разобраться Миракьян пока не планирует. Говорит, что не видит в этом смысла.