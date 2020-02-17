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Espreso.tvОбществоРоссия направила в Ирландии своих агентов, чтобы повредить трансатлантические подводные кабели, - The Times

Россия направила в Ирландии своих агентов, чтобы повредить трансатлантические подводные кабели, - The Times


фото: security-corp
Россия направила агентов разведки в Ирландию, чтобы составить карту точного расположения волоконно-оптических кабелей на океанском дне, которые соединяют Европу с Америкой, подозревают ирландские правоохранительные органы

Об этом сообщает The Times.

Это вызвало беспокойство по поводу того, что российские агенты проверяют кабели на наличие слабых мест, с тем, чтобы в будущем повредить. Ранее российские подводные лодки и военные суда, находившиеся в Атлантическом океане, уже подозревались в осуществлении этой деятельности.

Именно Ирландия является точкой, откуда выходят кабели связи, обеспечивающие интернет-трафик между Америкой, Британией и Европой.

Кабели позволяют миллионам людей общаться и позволяют финансовым операциям проходить беспрепятственно.

Спецслужбы и военные источники считают, что агентов направила российская военная разведка ГРУ.

Спецслужбы также считают, что российские спецслужбы, пользуясь слабостью местной контрразведки, могут использовать Ирландию как свою базу.

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