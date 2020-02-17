Россия направила в Ирландии своих агентов, чтобы повредить трансатлантические подводные кабели, - The Times
17 февраля, 2020, 10:54
Россия направила агентов разведки в Ирландию, чтобы составить карту точного расположения волоконно-оптических кабелей на океанском дне, которые соединяют Европу с Америкой, подозревают ирландские правоохранительные органы
Об этом сообщает The Times.
Это вызвало беспокойство по поводу того, что российские агенты проверяют кабели на наличие слабых мест, с тем, чтобы в будущем повредить. Ранее российские подводные лодки и военные суда, находившиеся в Атлантическом океане, уже подозревались в осуществлении этой деятельности.
Именно Ирландия является точкой, откуда выходят кабели связи, обеспечивающие интернет-трафик между Америкой, Британией и Европой.
Кабели позволяют миллионам людей общаться и позволяют финансовым операциям проходить беспрепятственно.
Спецслужбы и военные источники считают, что агентов направила российская военная разведка ГРУ.
Спецслужбы также считают, что российские спецслужбы, пользуясь слабостью местной контрразведки, могут использовать Ирландию как свою базу.
Читайте также
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
-
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
Читайте также
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
-
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена