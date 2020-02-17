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Espreso.tvОбщество"Слуга народа" считает, что Украине не нужно Нацагентство по преодолению последствий российской агрессии

"Слуга народа" считает, что Украине не нужно Нацагентство по преодолению последствий российской агрессии

Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк считает, что Нацагентство по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии России, которое предлагается создать зарегистрированным недавно законопроектом, будет дублировать функции Министерства юстиции и МИД

Василевская прокомментировала зарегистрированный в парламенте проект закона, информирует УНИАН.

"Меня удивил тем, что он подменяет функции Министерства юстиции и МИД, которое занимается позывной деятельностью относительно судов международных инстанций и относительно Российской Федерации, и частично подменяет судебную волокиту, которая инициирована НАК "Нафтогаз Украины", - отметила Василевская-Смаглюк.

В этой связи депутат подчеркнула, что не видит смысла в создании дополнительного органа. В частности, по ее словам, создание данного агентства отнимает много средств.

"Если зарплаты будут минимальны у работников этого Нацагентства, то нужно будет ежегодно от 8 млн гривен на это и 300 млн гривен пойдет на организацию деятельности этого агентства", - отметила Василевская-Смаглюк.

  • Законопроект о Нацагентстве по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации в парламенте было зарегистрировано 11 февраля . Его авторами указано 59 народных депутатов.

 

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