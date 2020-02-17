"Слуга народа" считает, что Украине не нужно Нацагентство по преодолению последствий российской агрессии
Василевская прокомментировала зарегистрированный в парламенте проект закона, информирует УНИАН.
"Меня удивил тем, что он подменяет функции Министерства юстиции и МИД, которое занимается позывной деятельностью относительно судов международных инстанций и относительно Российской Федерации, и частично подменяет судебную волокиту, которая инициирована НАК "Нафтогаз Украины", - отметила Василевская-Смаглюк.
В этой связи депутат подчеркнула, что не видит смысла в создании дополнительного органа. В частности, по ее словам, создание данного агентства отнимает много средств.
"Если зарплаты будут минимальны у работников этого Нацагентства, то нужно будет ежегодно от 8 млн гривен на это и 300 млн гривен пойдет на организацию деятельности этого агентства", - отметила Василевская-Смаглюк.
- Законопроект о Нацагентстве по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации в парламенте было зарегистрировано 11 февраля . Его авторами указано 59 народных депутатов.
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