"Слуга народа" считает, что Украине не нужно Нацагентство по преодолению последствий российской агрессии

17 февраля, 2020, 18:38

Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк считает, что Нацагентство по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии России, которое предлагается создать зарегистрированным недавно законопроектом, будет дублировать функции Министерства юстиции и МИД

Василевская прокомментировала зарегистрированный в парламенте проект закона, информирует УНИАН.

"Меня удивил тем, что он подменяет функции Министерства юстиции и МИД, которое занимается позывной деятельностью относительно судов международных инстанций и относительно Российской Федерации, и частично подменяет судебную волокиту, которая инициирована НАК "Нафтогаз Украины", - отметила Василевская-Смаглюк.

В этой связи депутат подчеркнула, что не видит смысла в создании дополнительного органа. В частности, по ее словам, создание данного агентства отнимает много средств.

"Если зарплаты будут минимальны у работников этого Нацагентства, то нужно будет ежегодно от 8 млн гривен на это и 300 млн гривен пойдет на организацию деятельности этого агентства", - отметила Василевская-Смаглюк.