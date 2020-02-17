"Результаты в 2019 году не очень хорошие": в правительстве нашли угрозу во внешней торговле

17 февраля, 2020, 10:38

По итогам 2019 года во внешней торговле Украины наблюдались угрожающие тенденции замещения более технологичного экспорта сырьевыми товарами

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

"Есть смещение экспорта от большей к меньшей добавленной стоимости. Меняется и география - нашего металла меньше в ЕС, Турции и Египте и более в Азии и Африке ", - сообщил Качка, комментируя результаты внешней торговли Украины в 2019 году, опубликованные Государственной службой статистики.

В 2019 году в Украине стремительно сократились объемы экспорта металлургической продукции - примерно на $ 1,37 млрд. Зато экспорт зерновых наоборот вырос.

Падение экспорта металлургии в правительстве уже объясняли падением мировых цен на эти товары, укреплением курса гривны в Украине (что нанесло ущерб экспортерам металла), а также тем, что некоторые металлургические заводы начали реконструкцию производственных мощностей.