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Espreso.tvОбщество"Результаты в 2019 году не очень хорошие": в правительстве нашли угрозу во внешней торговле

"Результаты в 2019 году не очень хорошие": в правительстве нашли угрозу во внешней торговле


фото: agropolit
По итогам 2019 года во внешней торговле Украины наблюдались угрожающие тенденции замещения более технологичного экспорта сырьевыми товарами

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

"Есть смещение экспорта от большей к меньшей добавленной стоимости. Меняется и география - нашего металла меньше в ЕС, Турции и Египте и более в Азии и Африке ", - сообщил Качка, комментируя результаты внешней торговли Украины в 2019 году, опубликованные Государственной службой статистики.

В 2019 году в Украине стремительно сократились объемы экспорта металлургической продукции - примерно на $ 1,37 млрд. Зато экспорт зерновых наоборот вырос.

Падение экспорта металлургии в правительстве уже объясняли падением мировых цен на эти товары, укреплением курса гривны в Украине (что нанесло ущерб экспортерам металла), а также тем, что некоторые металлургические заводы начали реконструкцию производственных мощностей.

 

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