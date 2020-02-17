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Espreso.tvСпорт"Реал" сенсационно потерял очки в матче с аутсайдером чемпионата Испании

"Реал" сенсационно потерял очки в матче с аутсайдером чемпионата Испании


фото: Reuters
В 24-м туре чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" сыграл в голевую ничью с "Сельтой"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Счет во встрече открыл российский новичок "Сельты" Федор Смолов, на 7-й минуте нападающий открыл счет в матче в Мадриде.

Уже во втором тайме "Реал" удалось перевернуть ход игры, сначала Тони Кроос сравнял счет на 52-й минуте. А позже капитан мадридцев Серхио Рамос вывел команду вперед, реализовав пенальти на 65-й минуте матча.

Точку в матче поставил нападающий "Сельты" Санти Мина, который забил гол в конце второго тайма, на 85-й минуте, и сравнял счет во встрече.

Чемпионат Испании

24-й тур

16 февраля

"Реал" (Мадрид) - "Сельта" (Виго) 2: 2

Голы: Кроос, 52, Рамос, 65 - Смолов, 7, Мина, 85

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