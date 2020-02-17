"Реал" сенсационно потерял очки в матче с аутсайдером чемпионата Испании
17 февраля, 2020, 11:00
В 24-м туре чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" сыграл в голевую ничью с "Сельтой"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Счет во встрече открыл российский новичок "Сельты" Федор Смолов, на 7-й минуте нападающий открыл счет в матче в Мадриде.
Уже во втором тайме "Реал" удалось перевернуть ход игры, сначала Тони Кроос сравнял счет на 52-й минуте. А позже капитан мадридцев Серхио Рамос вывел команду вперед, реализовав пенальти на 65-й минуте матча.
Точку в матче поставил нападающий "Сельты" Санти Мина, который забил гол в конце второго тайма, на 85-й минуте, и сравнял счет во встрече.
Чемпионат Испании
24-й тур
16 февраля
"Реал" (Мадрид) - "Сельта" (Виго) 2: 2
Голы: Кроос, 52, Рамос, 65 - Смолов, 7, Мина, 85
- 15 февраля украинский голкипер "Овьедо" Андрей Лунин заработал пенальти и стал виновником поражения от "Алькоркон" в матче второго дивизиона чемпионата Испании.
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