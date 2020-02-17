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Espreso.tvОбщество"Не цивилизованное государство, а "разбойник с большой дороги": Джемилев о примирении с Россией

"Не цивилизованное государство, а "разбойник с большой дороги": Джемилев о примирении с Россией

Народный депутат от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев прокомментировал свою позицию относительно примирения с Россией

Об этом он сказал в эфире телеканала Еспресо в программе "Итоги с Анной Валевской".

"Если бы не было внешнего вмешательства, то никаких бы проблем у нас не было, не было бы этой войны. А мысли этих "республик" никакого значения не имеют, они не имеют права, все решается Москвой. А если говорить о примирении с Россией, я этого не понимаю. Это выглядит так, например, напал на тебя бандит убил твоих детей, а у нас, кстати, убито около 13 тыс. детей нашей страны, покалечил еще десятки тысяч отобрал часть земли и говорит, что теперь пришло время для примирения, а ты ему предлагаешь вернуть то, что взял, а он отвечает, что этот вопрос больше не обсуждается, например, вопрос Крыма. О каком примирении может идти речь? Нужно соблюдать международное право и больше ничего не нужно", - сказал Джемилев.

По словам нардепа, не нужно никаких дискуссий. Речь идет лишь о том, чтобы агрессор вел себя как цивилизованное государство, а не как "разбойник с большой дороги".

 

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