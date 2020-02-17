 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Динамо" прекратит печать клубного журнала

"Динамо" прекратит печать клубного журнала


фото: fcdynamo.kiev.ua
Глава департамента "Динамо" по работе со средствами массовой информации Николай Несенюк рассказал, что вышел последний номер клубного журнала

Об этом сообщил в facebook Николай Несенюк.

"Сегодня вышел последний 107-й выпуск официального клубного журнала футбольного клуба "Динамо". История журнала - это документальная летопись 18 лет жизни клуба и его болельщиков. Спасибо всем, кто в эти годы был вместе с нами. Особая благодарность Сергею Полховскому, придумавшему этот журнал, и Игорю Суркису, который сделал возможным его издания ", - написал Несенюк.

Первый выпуск клубного журнала вышел в июне 2001 года. Это было полноцветное 74-страничное издание.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

17 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать