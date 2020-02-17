"Динамо" прекратит печать клубного журнала
17 февраля, 2020, 16:19
Глава департамента "Динамо" по работе со средствами массовой информации Николай Несенюк рассказал, что вышел последний номер клубного журнала
Об этом сообщил в facebook Николай Несенюк.
"Сегодня вышел последний 107-й выпуск официального клубного журнала футбольного клуба "Динамо". История журнала - это документальная летопись 18 лет жизни клуба и его болельщиков. Спасибо всем, кто в эти годы был вместе с нами. Особая благодарность Сергею Полховскому, придумавшему этот журнал, и Игорю Суркису, который сделал возможным его издания ", - написал Несенюк.
Первый выпуск клубного журнала вышел в июне 2001 года. Это было полноцветное 74-страничное издание.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!