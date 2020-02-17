"Динамо" прекратит печать клубного журнала

17 февраля, 2020, 16:19

Глава департамента "Динамо" по работе со средствами массовой информации Николай Несенюк рассказал, что вышел последний номер клубного журнала

Об этом сообщил в facebook Николай Несенюк.

"Сегодня вышел последний 107-й выпуск официального клубного журнала футбольного клуба "Динамо". История журнала - это документальная летопись 18 лет жизни клуба и его болельщиков. Спасибо всем, кто в эти годы был вместе с нами. Особая благодарность Сергею Полховскому, придумавшему этот журнал, и Игорю Суркису, который сделал возможным его издания ", - написал Несенюк.

Первый выпуск клубного журнала вышел в июне 2001 года. Это было полноцветное 74-страничное издание.