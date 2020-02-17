"12 шагов для Украины": это не план прекращения войны, а предложение снятия санкций с России, - Ясько
Об этом руководитель украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько (фракция "Слуга народа") написала в Facebook.
"Скандальные "12 пунктов"- документ, который является результатом пренебрежения агрессором выполнения Минских договоренностей и желанием "экспертов" навязать Украине неукраинскую повестку дня. В условиях, когда Россия, вопреки здравому смыслу и собственным национальным интересам, отказывается выполнять безопасный блок Минских соглашений, у ряда политиков, дипломатов, экспертов возникает соблазн предложить "план" решения конфликта за счет интересов Украины ", - написала Ясько.
По ее словам, такие планы пишутся людьми, которые не знают Украину, не знают истинной причины войны и ужасной ситуации на оккупированных территориях.
"12 пунктов" - это не план прекращения войны в Украине и Европе. Это план снятия санкций с России, и ничего больше. Однако санкции стали причиной войны, а наоборот ", - добавила Ясько.
- Три международные организации совместно с Российской советом по международным делам обнародовали свой план прекращения войны в Украине.
- Бывшие дипломаты США, чиновники и эксперты обнародовали совместное заявление, в котором обосновывают ошибочность новых предложений по Донбассу, сформированных на Мюнхенской конференции по безопасности .
- МИД заявил, что тезисы, содержащиеся в документе "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", обнародованном перед началом Мюнхенской конференции по безопасности, не соответствуют официальной позиции Украины.
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