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Espreso.tvОбщество"12 шагов для Украины": это не план прекращения войны, а предложение снятия санкций с России, - Ясько

"12 шагов для Украины": это не план прекращения войны, а предложение снятия санкций с России, - Ясько


фото: Facebook Єлизавети Ясько
Скандальные "12 пунктов", которые обнародовали на Мюнхенской конференции, являются результатом пренебрежения агрессором выполнения Минских соглашений и желанием "экспертов" навязать Украине неукраинскую повестку дня

Об этом руководитель украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько (фракция "Слуга народа") написала в Facebook.

"Скандальные "12 пунктов"- документ, который является результатом пренебрежения агрессором выполнения Минских договоренностей и желанием "экспертов" навязать Украине неукраинскую повестку дня. В условиях, когда Россия, вопреки здравому смыслу и собственным национальным интересам, отказывается выполнять безопасный блок Минских соглашений, у ряда политиков, дипломатов, экспертов возникает соблазн предложить "план" решения конфликта за счет интересов Украины ", - написала Ясько.

По ее словам, такие планы пишутся людьми, которые не знают Украину, не знают истинной причины войны и ужасной ситуации на оккупированных территориях.

"12 пунктов" - это не план прекращения войны в Украине и Европе. Это план снятия санкций с России, и ничего больше. Однако санкции стали причиной войны, а наоборот ", - добавила Ясько.

  • Три международные организации совместно с Российской советом по международным делам обнародовали свой план прекращения войны в Украине.
  • Бывшие дипломаты США, чиновники и эксперты обнародовали совместное заявление, в котором обосновывают ошибочность новых предложений по Донбассу, сформированных на Мюнхенской конференции по безопасности .
  • МИД заявил, что тезисы, содержащиеся в документе "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", обнародованном перед началом Мюнхенской конференции по безопасности, не соответствуют официальной позиции Украины.
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