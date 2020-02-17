"12 шагов для Украины": это не план прекращения войны, а предложение снятия санкций с России, - Ясько

17 февраля, 2020, 21:29

Скандальные "12 пунктов", которые обнародовали на Мюнхенской конференции, являются результатом пренебрежения агрессором выполнения Минских соглашений и желанием "экспертов" навязать Украине неукраинскую повестку дня

Об этом руководитель украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько (фракция "Слуга народа") написала в Facebook.

"Скандальные "12 пунктов"- документ, который является результатом пренебрежения агрессором выполнения Минских договоренностей и желанием "экспертов" навязать Украине неукраинскую повестку дня. В условиях, когда Россия, вопреки здравому смыслу и собственным национальным интересам, отказывается выполнять безопасный блок Минских соглашений, у ряда политиков, дипломатов, экспертов возникает соблазн предложить "план" решения конфликта за счет интересов Украины ", - написала Ясько.

По ее словам, такие планы пишутся людьми, которые не знают Украину, не знают истинной причины войны и ужасной ситуации на оккупированных территориях.

"12 пунктов" - это не план прекращения войны в Украине и Европе. Это план снятия санкций с России, и ничего больше. Однако санкции стали причиной войны, а наоборот ", - добавила Ясько.