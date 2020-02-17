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Espreso.tvОбществоПристайко о пророссийской позиции Земана: Закулисные соглашения с РФ всегда плохо заканчиваются

Пристайко о пророссийской позиции Земана: Закулисные соглашения с РФ всегда плохо заканчиваются


фото: youtube
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рекомендует чешскому президенту Земану воздерживаться от тайных соглашений с Россией

Так он в интервью чешскому изданию Respekt прокомментировал высказывание президента Чехии Милоша Земана о необходимости принять аннексию Крыма РФ.

В качестве примера Пристайко напомнил о встрече бывшего президента Украины Виктора Януковича с российским коллегой Владимиром Путиным в Ялте перед запланированным подписанием Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом.

"И у него (Януковича) возникла замечательная идея, что он ничего не подпишет с Европой, так как ему обещали 3 миллиарда долларов в виде займов от Путина. Что он обещал и сколько получил для себя, мы не знаем. Но украинцы не согласились с этим, и через несколько месяцев Янукович был в ссылке. Урок: будьте осторожны при заключении соглашений с Россией. Или не заключайте закулисных сделок. В противном случае это всегда плохо заканчивается ", - сказал Пристайко.

Глава МИД Украины подчеркнул, что Земан - не единственный политик в ЕС с пророссийской позицией.

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