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Espreso.tvОбществоПравительство очкует рост средней продолжительности жизни украинцев до 75 лет, - Милованов

Правительство очкует рост средней продолжительности жизни украинцев до 75 лет, - Милованов


фото: rueconomics
В представленной правительством 17 февраля стратегии экономического роста предполагается увеличение средней продолжительности жизни украинцев до 75,4 лет в 2024

Такие показатели содержит правительственная "Экономическая стратегия: рост через инвестиции", представленная Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает Еспресо.TV .

По данным министерства, в 2018 году средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине составляла 71,76 лет.

Как отметил руководитель ведомства Тимофей Милованов, именно инвестиции являются краеугольным камнем этой стратегии.

"Мы говорим об инвестициях как в основные средства и технологии, так и в человеческий капитал. В 2024 Украина должна перейти к топовой группы индекса человеческого капитала, а средняя продолжительность жизни вырасти до 75 лет", - цитирует Милованова пресс-служба министерства.

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