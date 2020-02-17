Правительство направит 35 млрд грн, выигранных у Газпрома, на дополнительное финансирование дорог

17 февраля, 2020, 15:41

В общем, на дороги в 2020 в правительстве хотят потратить 113 млрд грн

Об этом сообщил советник премьер-министра Украины, ответственный за дорожную инфраструктуру, Юрий Голик в интервью " Лига.Бизнес".

По его словам, в бюджете на 2020 год на дороги предусмотрено 69 млрд гривен, однако не все эти средства должны пойти на собственно ремонт дорог. В частности 7 млрд гривен потратят на погашение кредитов Укравтодора, а 35% из оставшейся суммы потратят на ремонт региональных дорог.

"Остается 31,5 миллиарда гривен. Вот этот объем в 31,5 миллиарда гривен заверен постановлением Кабмина. Также 22 миллиарда гривен уже ушли в ОГА. То есть 53,5 миллиарда гривен уже есть", - пояснил Голик.

Дополнительное финансирование на строительство дорог планируют привлекать по кредитам под государственные гарантии - в общем 29 млрд гривен.

Также, в качестве дополнительного финансирования на строительство дорог, хотят использовать выигрыш Нафтогаза в Стокгольмском арбитраже у Газпрома. Из 2,9 миллиарда долларов в правительстве планируют принять 35 миллиардов гривен (почти половину суммы) на ремонт дорог.