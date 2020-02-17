Правительство направит 35 млрд грн, выигранных у Газпрома, на дополнительное финансирование дорог
Об этом сообщил советник премьер-министра Украины, ответственный за дорожную инфраструктуру, Юрий Голик в интервью " Лига.Бизнес".
По его словам, в бюджете на 2020 год на дороги предусмотрено 69 млрд гривен, однако не все эти средства должны пойти на собственно ремонт дорог. В частности 7 млрд гривен потратят на погашение кредитов Укравтодора, а 35% из оставшейся суммы потратят на ремонт региональных дорог.
"Остается 31,5 миллиарда гривен. Вот этот объем в 31,5 миллиарда гривен заверен постановлением Кабмина. Также 22 миллиарда гривен уже ушли в ОГА. То есть 53,5 миллиарда гривен уже есть", - пояснил Голик.
Дополнительное финансирование на строительство дорог планируют привлекать по кредитам под государственные гарантии - в общем 29 млрд гривен.
Также, в качестве дополнительного финансирования на строительство дорог, хотят использовать выигрыш Нафтогаза в Стокгольмском арбитраже у Газпрома. Из 2,9 миллиарда долларов в правительстве планируют принять 35 миллиардов гривен (почти половину суммы) на ремонт дорог.
- Напомним, 29 января премьер-министр Гончарук назвал дороги, которые в 2020-м будут ремонтировать в первую очередь
- 11 февраля глава Укравтодора Кубраков заявил, что в течение двух-трех лет можно обновить основную сеть автотрасс страны.
- Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал планы новой власти по строительству дорог: "При увеличенном вдвое бюджете они построят столько же дорог, сколько строили мы"
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!