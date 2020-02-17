Освобожденный пленник оккупантов назвал, кого удерживают в заложниках в ОРДО
Об этом Савин рассказал в интервью Общественному радио .
По его словам, в макеевской колонии №32 в настоящее время находятся:
- Сенюков Владимир Николаевич (1988 г.р.)
- старший солдат Корсун Павел Юрьевич (1982 г.р.)
- Сын Зинаиды Мальцевой, освобожденной 29 декабря, Тимофеев Максим Юрьевич (1988 г.р.). По словам Савина, у Тимофеева - инвалидность второй группы.
- Мазуров Сергей Юрьевич (1977 г.р.)
- Матюшенко Валерий Николаевич (1965 г.р.)
- Шелест Александр Владимирович (1982 г.р.)
- Дубровин Сергей Олегович (1959 г.р.)
- Хараберюш Сергей Борисович (1982 г.р.)
- Хараберюш Дмитрий Борисович (1985 г.р.)
- Малюх Анатолий Александрович (1973 г.р.)
- Твердый Роман Владимирович (1985 г.р.)
- Сандулов Петр Николаевич (1980 г.р.)
- Воробей Василий Иванович (1985 г.р.)
Савин добавил, что в последние дни его пребывания в колонии №32 боевики подняли из "ямы" (штрафной изолятор, - ред.) следующих граждан:
- Бывший военный родом из Ужгорода - Мирончук Игорь Васильевич (1976 г.р.)
- Чмиль Виталий Анатольевич (1983 г.р.)
- Военный Панченко Станислав Мирославович (1999 г.р.)
- Военный Геремес Сергей Александрович (1972 г.р.)
- Шайда Виктор Анатольевич (1970 г.р.)
- Черевченко Юрий Витальевич (1979 г.р.)
- Военный Гордейчук Юрий Николаевич (1982 г.р.)
- Назаренко Игорь Федорович (1972 г.р.)
Кроме того, в макеевской колонии №97, по словам Савина, сейчас содержатся по меньшей мере 8 человек:
- Грек Владислав Эдуардович, задержан 1 сентября 2018 года (1990 г.р.)
- Сидоренко Андрей Валерьевич (1990 г.р.)
- Ставцев Евгений Юрьевич (1985 г.р.)
- Хальдун Найеф Саил Харахшех (1986 г.р.)
- Москаленко Сергей Юрьевич (1971 г.р.)
- Подвезко Павел Витальевич (1988 г.р.)
- Страхов Андрей Анатольевич (1978 г.р.).
- Протасов (подробной информации об этом человеке пока нет).
В ответ на вопрос о том, включены ли эти люди в списки на обмен, Савин ответил, что это зависит от решения боевиков.
"Причем так интересно. Они могут подтверждать-подтверждать. А потом внезапно не подтверждают. Вот братья Хараберюши, например, подтверждались все время. За десять дней до обмена их из списка выбросили. Перестали подтверждать ", - отметил он.
- Напомним, что адвокат Александр Горошинский обещает вернуть в Киев еще трех экс-беркутовцев, которых обменяли перед Новым годом.
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