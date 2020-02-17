Освобожденный пленник оккупантов назвал, кого удерживают в заложниках в ОРДО

17 февраля, 2020, 20:19

Освобожденный в конце декабря пленник оккупантов Василий Савин назвал имена находящихся на территории "ДНР" украинцев

Об этом Савин рассказал в интервью Общественному радио .

По его словам, в макеевской колонии №32 в настоящее время находятся:

- Сенюков Владимир Николаевич (1988 г.р.)

- старший солдат Корсун Павел Юрьевич (1982 г.р.)

- Сын Зинаиды Мальцевой, освобожденной 29 декабря, Тимофеев Максим Юрьевич (1988 г.р.). По словам Савина, у Тимофеева - инвалидность второй группы.

- Мазуров Сергей Юрьевич (1977 г.р.)

- Матюшенко Валерий Николаевич (1965 г.р.)

- Шелест Александр Владимирович (1982 г.р.)

- Дубровин Сергей Олегович (1959 г.р.)

- Хараберюш Сергей Борисович (1982 г.р.)

- Хараберюш Дмитрий Борисович (1985 г.р.)

- Малюх Анатолий Александрович (1973 г.р.)

- Твердый Роман Владимирович (1985 г.р.)

- Сандулов Петр Николаевич (1980 г.р.)

- Воробей Василий Иванович (1985 г.р.)

Савин добавил, что в последние дни его пребывания в колонии №32 боевики подняли из "ямы" (штрафной изолятор, - ред.) следующих граждан:

- Бывший военный родом из Ужгорода - Мирончук Игорь Васильевич (1976 г.р.)

- Чмиль Виталий Анатольевич (1983 г.р.)

- Военный Панченко Станислав Мирославович (1999 г.р.)

- Военный Геремес Сергей Александрович (1972 г.р.)

- Шайда Виктор Анатольевич (1970 г.р.)

- Черевченко Юрий Витальевич (1979 г.р.)

- Военный Гордейчук Юрий Николаевич (1982 г.р.)

- Назаренко Игорь Федорович (1972 г.р.)

Кроме того, в макеевской колонии №97, по словам Савина, сейчас содержатся по меньшей мере 8 человек:

- Грек Владислав Эдуардович, задержан 1 сентября 2018 года (1990 г.р.)

- Сидоренко Андрей Валерьевич (1990 г.р.)

- Ставцев Евгений Юрьевич (1985 г.р.)

- Хальдун Найеф Саил Харахшех (1986 г.р.)

- Москаленко Сергей Юрьевич (1971 г.р.)

- Подвезко Павел Витальевич (1988 г.р.)

- Страхов Андрей Анатольевич (1978 г.р.).

- Протасов (подробной информации об этом человеке пока нет).

В ответ на вопрос о том, включены ли эти люди в списки на обмен, Савин ответил, что это зависит от решения боевиков.

"Причем так интересно. Они могут подтверждать-подтверждать. А потом внезапно не подтверждают. Вот братья Хараберюши, например, подтверждались все время. За десять дней до обмена их из списка выбросили. Перестали подтверждать ", - отметил он.