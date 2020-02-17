Округ №179: ЦИК ответила на обвинения в якобы регистрации "клонов"

"Этим постановлением мы завершаем регистрацию кандидатов в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №179 на промежуточных выборах народного депутата 15 марта. Суммарно у нас зарегистрировано 40 кандидатов", - сообщил глава комиссии Олег Диденко.

Диденко также обратил внимание на обвинения в адрес ЦИК в якобы регистрации "клонов".

По его словам, подобные упреки раздавались из-за того, что среди кандидатов в народные депутаты на прошлой неделе зарегистрировали Яну Светличную. Она имеет такую же фамилию, что и зарегистрированная сегодня бывшая руководительница облгосадминистрации Юлия Светличная.

В частности о регистрации "клона" заявил глава общественной организации "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель.

Диденко заявил, что ЦИК "очень негативно относится к применению любых технологий на выборах", но в этом случае он применение такой технологии не видит.

"ЦИК проверила всех кандидатов и в этом случае не было места изменения фамилии или имени, как это часто бывало на предыдущих выборах. Речь идет о тезке по фамилии, к тому же тезке, который был подан на регистрацию раньше. Но в целом ЦИК выступает против любых технологий и подавала соответствующие предложения в Избирательный кодекс", - сказал он.

Также Диденко призвал общественность и заинтересованные стороны искать пути, которые бы позволили в законном порядке прекращение любых злоупотреблений на выборах.