Не самое лучшее начало сезона, - Свитолина
17 февраля, 2020, 12:55
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохраняет позитивный настрой несмотря на неудачный старт сезона
Об этом сообщает btu.org .
"Это не лучшее начало сезона для меня, но я смотрю вперед и храню позитивный настрой. Я много работала в межсезонье и сейчас продолжаю тяжело работать. Надеюсь, что буду за это вознаграждена. Пока я стараюсь не торопить события, а просто хорошо подготовиться и хорошо чувствовать себя на корте ", - рассказала украинка.
Элина Свитолина проиграла во втором круге турнира WTA в Таиланде 84-й ракетке мира Нао Хибин. В обновленном рейтинге WTA украинка опустилась на шестую строчку.
- 14 февраля Свитолина проиграла японке Нао Хибины в 1/4 финала турнира в Таиланде.
- Напомним, 8 февраля сборная Украины победила Эстонию и вышла в плей-офф первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федераций, несмотря на поражение Элины Свитолиной .
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!