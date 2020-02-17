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Espreso.tvСпортНе самое лучшее начало сезона, - Свитолина

Не самое лучшее начало сезона, - Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохраняет позитивный настрой несмотря на неудачный старт сезона

Об этом сообщает btu.org .

"Это не лучшее начало сезона для меня, но я смотрю вперед и храню позитивный настрой. Я много работала в межсезонье и сейчас продолжаю тяжело работать. Надеюсь, что буду за это вознаграждена. Пока я стараюсь не торопить события, а просто хорошо подготовиться и хорошо чувствовать себя на корте ", - рассказала украинка.

Элина Свитолина проиграла во втором круге турнира WTA в Таиланде 84-й ракетке мира Нао Хибин. В обновленном рейтинге WTA украинка опустилась на шестую строчку.

 

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