Не самое лучшее начало сезона, - Свитолина

17 февраля, 2020, 12:55

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохраняет позитивный настрой несмотря на неудачный старт сезона

Об этом сообщает btu.org .

"Это не лучшее начало сезона для меня, но я смотрю вперед и храню позитивный настрой. Я много работала в межсезонье и сейчас продолжаю тяжело работать. Надеюсь, что буду за это вознаграждена. Пока я стараюсь не торопить события, а просто хорошо подготовиться и хорошо чувствовать себя на корте ", - рассказала украинка.

Элина Свитолина проиграла во втором круге турнира WTA в Таиланде 84-й ракетке мира Нао Хибин. В обновленном рейтинге WTA украинка опустилась на шестую строчку.