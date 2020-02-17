Налоговая насчитала двум предприятиям 183 млн грн штрафа за изготовление спирта без лицензии

17 февраля, 2020, 15:20

Налоговики 13 февраля обнаружили в Киевской области два предприятия, которые якобы изготовляли этиловый спирт без лицензии под видом производства продукции химического и технического назначения

Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

"13 февраля 2020 года сотрудники новосозданного Департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Государственной налоговой службы Украины в ходе проверки обнаружили, что два предприятия в Киевской области без лицензии осуществляли деятельность по производству спирта этилового под видом производства продукции химического и технического назначения", - говорится в сообщении.

В налоговой отметили, что установили ряд нарушений во время проверок предприятий, в частности:

реализацию этилового спирта без регистрации плательщиком акцизного сбора;

отсутствие по вине плательщика регистрации акцизных складов в системе электронного администрирования реализации спирта этилового плательщиком налога - распорядителем акцизного склада;

не оборудование и отсутствие регистрации в Едином государственном реестре расходомеров - счетчиков.

В налоговой службе подчеркнули, что и дальше будут проверять предприятия, которые производят и реализуют спиртосодержащую продукцию, чтобы "привести их деятельность в соответствие с действующим законодательством".