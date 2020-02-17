 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНалоговая насчитала двум предприятиям 183 млн грн штрафа за изготовление спирта без лицензии

Налоговая насчитала двум предприятиям 183 млн грн штрафа за изготовление спирта без лицензии


фото: kp.ua
Налоговики 13 февраля обнаружили в Киевской области два предприятия, которые якобы изготовляли этиловый спирт без лицензии под видом производства продукции химического и технического назначения

Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

"13 февраля 2020 года сотрудники новосозданного Департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Государственной налоговой службы Украины в ходе проверки обнаружили, что два предприятия в Киевской области без лицензии осуществляли деятельность по производству спирта этилового под видом производства продукции химического и технического назначения", - говорится в сообщении.

В налоговой отметили, что установили ряд нарушений во время проверок предприятий, в частности:

  • реализацию этилового спирта без регистрации плательщиком акцизного сбора;
  • отсутствие по вине плательщика регистрации акцизных складов в системе электронного администрирования реализации спирта этилового плательщиком налога - распорядителем акцизного склада;
  • не оборудование и отсутствие регистрации в Едином государственном реестре расходомеров - счетчиков.

В налоговой службе подчеркнули, что и дальше будут проверять предприятия, которые производят и реализуют спиртосодержащую продукцию, чтобы "привести их деятельность в соответствие с действующим законодательством".

  • Напомним, 17 января бывшая исполняющая обязанности начальника Государственной налоговой службы в Одесской области Наталья Чеботарева вышла из-под стражи под залог в 904 тыс., а также будет обязана носить электронный браслет
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

17 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать