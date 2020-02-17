Налоговая насчитала двум предприятиям 183 млн грн штрафа за изготовление спирта без лицензии
Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.
"13 февраля 2020 года сотрудники новосозданного Департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Государственной налоговой службы Украины в ходе проверки обнаружили, что два предприятия в Киевской области без лицензии осуществляли деятельность по производству спирта этилового под видом производства продукции химического и технического назначения", - говорится в сообщении.
В налоговой отметили, что установили ряд нарушений во время проверок предприятий, в частности:
- реализацию этилового спирта без регистрации плательщиком акцизного сбора;
- отсутствие по вине плательщика регистрации акцизных складов в системе электронного администрирования реализации спирта этилового плательщиком налога - распорядителем акцизного склада;
- не оборудование и отсутствие регистрации в Едином государственном реестре расходомеров - счетчиков.
В налоговой службе подчеркнули, что и дальше будут проверять предприятия, которые производят и реализуют спиртосодержащую продукцию, чтобы "привести их деятельность в соответствие с действующим законодательством".
- Напомним, 17 января бывшая исполняющая обязанности начальника Государственной налоговой службы в Одесской области Наталья Чеботарева вышла из-под стражи под залог в 904 тыс., а также будет обязана носить электронный браслет
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