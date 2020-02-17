Нафтогаз уточнил размер убытков от захвата Россией активов в Крыму

17 февраля, 2020, 11:33

НАК Нафтогаз и шесть компаний группы подали ответ в суд Гааги на встречное заявление Российской Федерации о размере компенсации убытков в рамках арбитражного производства

Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза.

"Нафтогаз дополнительно обосновал свое заявление о размере компенсации убытков, причиненных незаконным экспроприацией крымских активов Нафтогаза в 2014 году. Размер убытков и проценты оцениваются примерно в 8 млрд долларов ", - пояснили в Нафтогазе.

Отмечают, что суд признал, что Российская Федерация нарушила ряд положений Соглашения о защите инвестиций, экспроприировав активы группы Нафтогаз в Крыму.

В компании объясняют, что несмотря на появление в арбитраже в январе 2017 года, Российская Федерация в дальнейшем уклонялась от участия в арбитражном производстве в течение почти трех лет. В декабре 2019 года Россия подала встречное заявление о размере компенсации убытков, но не заявила ни альтернативного расчета убытков.

Отмечают также, что Российская Федерация не отрицает незаконной экспроприации активов Нафтогаза, но утверждает, что не выплатит Нафтогазу никакой компенсации.