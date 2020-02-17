 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНафтогаз уточнил размер убытков от захвата Россией активов в Крыму

Нафтогаз уточнил размер убытков от захвата Россией активов в Крыму


фото: 24tv
НАК Нафтогаз и шесть компаний группы подали ответ в суд Гааги на встречное заявление Российской Федерации о размере компенсации убытков в рамках арбитражного производства

Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза.

"Нафтогаз дополнительно обосновал свое заявление о размере компенсации убытков, причиненных незаконным экспроприацией крымских активов Нафтогаза в 2014 году. Размер убытков и проценты оцениваются примерно в 8 млрд долларов ", - пояснили в Нафтогазе.

Отмечают, что суд признал, что Российская Федерация нарушила ряд положений Соглашения о защите инвестиций, экспроприировав активы группы Нафтогаз в Крыму.

В компании объясняют, что несмотря на появление в арбитраже в январе 2017 года, Российская Федерация в дальнейшем уклонялась от участия в арбитражном производстве в течение почти трех лет. В декабре 2019 года Россия  подала встречное заявление о размере компенсации убытков, но не заявила ни альтернативного расчета убытков.

Отмечают также, что Российская Федерация не отрицает незаконной экспроприации активов Нафтогаза, но утверждает, что не выплатит Нафтогазу никакой компенсации.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

17 февраля, 2020 понедельник

16 февраля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать