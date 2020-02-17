На сколько за год вырастет реальная зарплата украинцев: прогноз Минэкономики
Об этом сообщил заместитель министра развития экономики Сергей Николайчук во время брифинга по вопросам презентации стратегии экономического роста Украины, передает hromadske .
"О зарплате, то если мы ожидаем, что в реальном измерении, то есть скорректированные на инфляцию, ее темпы будут сохраняться на уровне прошлогоднем, то есть в прошлом году реальная зарплата выросла на 9,8%, то где-то примерно 8-9% роста увидим в этом году ", - заявил замминистра.
По словам Николайчука, учитывая, что уровень инфляции в Украине значительно сократился и по итогам января упал ниже 4% в годовом измерении, то номинальный рост зарплат также уменьшится. Хотя реальная платежеспособность полученных украинцами денег должна вырасти на 8-9%.
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