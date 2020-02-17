На сколько за год вырастет реальная зарплата украинцев: прогноз Минэкономики

17 февраля, 2020, 13:33

По расчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в 2020 году размер реально, то есть скорректированной на инфляцию, зарплаты должен увеличиться на 8-9%

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики Сергей Николайчук во время брифинга по вопросам презентации стратегии экономического роста Украины, передает hromadske .

"О зарплате, то если мы ожидаем, что в реальном измерении, то есть скорректированные на инфляцию, ее темпы будут сохраняться на уровне прошлогоднем, то есть в прошлом году реальная зарплата выросла на 9,8%, то где-то примерно 8-9% роста увидим в этом году ", - заявил замминистра.

По словам Николайчука, учитывая, что уровень инфляции в Украине значительно сократился и по итогам января упал ниже 4% в годовом измерении, то номинальный рост зарплат также уменьшится. Хотя реальная платежеспособность полученных украинцами денег должна вырасти на 8-9%.