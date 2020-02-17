На Ровенщине пьяный нацгвардеец потерял табельное оружие
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Направлено в суд обвинительный акт в отношении солдата-срочника Нацгвардии Украины. Военнослужащий обвиняется в потере военного имущества, совершенной в условиях особого периода, кроме военного положения (ч.2 ст. 413 УК).
Досудебным расследованием установлено, что в январе 2020 года нагвардеец, при обеспечении общественной безопасности и порядка на территории Сарненского района Ровенской области, пьяным потерял вверенное для служебного пользования военное имущество - травматический пистолет с 12 резиновыми пулями к нему.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла военная прокуратура Ровенского гарнизона Западного региона Украины.
В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
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