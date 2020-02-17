На Ровенщине пьяный нацгвардеец потерял табельное оружие

17 февраля, 2020, 17:31

Направлен в суд обвинительный акт в отношении солдата-срочника Национальной гвардии Украины. За потерю военного имущества ему грозит до трех лет заключения

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Направлено в суд обвинительный акт в отношении солдата-срочника Нацгвардии Украины. Военнослужащий обвиняется в потере военного имущества, совершенной в условиях особого периода, кроме военного положения (ч.2 ст. 413 УК).

Досудебным расследованием установлено, что в январе 2020 года нагвардеец, при обеспечении общественной безопасности и порядка на территории Сарненского района Ровенской области, пьяным потерял вверенное для служебного пользования военное имущество - травматический пистолет с 12 резиновыми пулями к нему.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла военная прокуратура Ровенского гарнизона Западного региона Украины.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.