На Львовщине преподаватель покончил с собой в рабочем кабинете

Об этом сообщает ZAXID.NET .

"66-летний житель Дрогобыча, профессор этого университета Богдан Винницкий повесился в своем кабинете. Его тело обнаружили сотрудники. Предварительно известно, что мужчина имел проблемы со здоровьем, жаловался на сильные боли в голове", - говорится в сообщении.

В полиции Львовщины сообщили, что в полицию поступило сообщение об этом случае. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Согласно информации на официальном сайте вуза, Богдан Винницкий был доктором физико-математических наук, профессором института физики, математики, экономики и инновационных технологий.