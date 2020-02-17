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Espreso.tvОбществоНа Львовщине преподаватель покончил с собой в рабочем кабинете

На Львовщине преподаватель покончил с собой в рабочем кабинете

В понедельник, 17 февраля, в Дрогобыче Львовской области на рабочем месте в кабинете повесился 66-летний преподаватель Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко

Об этом сообщает ZAXID.NET .

"66-летний житель Дрогобыча, профессор этого университета Богдан Винницкий повесился в своем кабинете. Его тело обнаружили сотрудники. Предварительно известно, что мужчина имел проблемы со здоровьем, жаловался на сильные боли в голове", - говорится в сообщении.

В полиции Львовщины сообщили, что в полицию поступило сообщение об этом случае. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Согласно информации на официальном сайте вуза, Богдан Винницкий был доктором физико-математических наук, профессором института физики, математики, экономики и инновационных технологий.

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