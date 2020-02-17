На Киевщине ушел из жизни "киборг" Арефьев
17 февраля, 2020, 22:30
В Славутиче умер герой Украины, защитник Донецкого аэропорта 47-летний Евгений Арефьев с позывным "Спартак"
Об этом на своей странице в Facebook написал товарищ военного Иван Трембовецкий.
"Настоящий офицер-профессионал, который имел позывной Спартак. Ответственный командир, всегда заботился о солдатах. "Киборг", защищавший Донецкий аэропорт. Все знали его честным, порядочным товарищем, который всегда приходил на помощь", - пишут об Арефьеве на странице Славутичского городского совета в Facebook.
Как пишет "Объектив", 20 января 2020 года мужчина отпраздновал свой 47 день рождения, а через 3 дня появились первые сообщения, что у него случился инсульт. Он долго боролся с болезнью.
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