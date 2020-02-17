На Киевщине полицейский сбил людей на пешеходном переходе и пытался скрыться, есть погибший
17 февраля, 2020, 07:21
В ночь на 17 февраля в Броварах Киевской области произошло смертельное ДТП с участием сотрудника полиции
Об этом сообщают "Вартови.Еспресо" .
Полицейский за рулем легковушки Nissan Almera сбил двух пешеходов на регулируемом пешеходном переходе. От удара один из пешеходов - мужчина 28 лет - погиб на месте происшествия, другой - 31-летний мужчина - госпитализирован с тяжелыми травмами.
После наезда водитель, не останавливаясь, уехал с места аварии, однако вскоре его задержали.
По словам свидетелей происшествия, водитель имел признаки алкогольного опьянения, но от прохождения теста на приборе "Драгер" отказался. На месте происшествия работали сотрудники ГБР.
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