На французский горнолыжный курорт снег завезли вертолетами из-за теплой зимы

17 февраля, 2020, 20:22

Вертолеты доставили 50 тонн снега на горнолыжный курорт Люшон-Сюпербаньер во французских Пиренеях и разбросали его по склонам

Об этом сообщает ВВС.

"Без этого курорта пришлось бы остановить работу. На этой неделе в Пиренеях температура выросла выше 10 градусов. Снег, который привезли из высших гор, разгрузили на трассах для детей и начинающих 14 и 15 февраля", - говорится в сообщении.

Местный муниципалитет потратил на доставку снега € 5 тыс. Его глава Эрве Пуно считает такой шаг вполне уместным.

"Мы не планируем завалить снегом всю лыжную зону, но без этой операции нам пришлось бы закрыть значительную часть трасс, причем во время каникул, когда к нам приезжает наибольшее количество новичков и клиентов горнолыжных школ", - заявил он.

Период школьных каникул в феврале и марте - традиционный высокий сезон на горнолыжных курортах Франции. Трассы должны оставаться открытыми, чтобы сохранить примерно 80 рабочих мест лыжных инструкторов, машинистов подъемников и сиделок за детьми, говорит Эрве Пуно. Но доставку снега уже раскритиковали "зеленые".

"Вместо того, чтобы приспосабливаться к глобальному потеплению, мы усиливаем проблему: проводим операцию, требующую затрат энергии и усиливает это самое потепление. Это служит интересам элитных групп, которые могут [катания на горных лыжах] себе позволить. Все в тартарары!" - заявил в интервью французскому телевидению активист группы "Юропьен Эколожы" Бастьен О.

Эрве Пуно в ответ заметил, что завоз снега, возможно, и не было самым экологичным решением, но у местных властей не оставалось выбора. Будущее многих пиренейских лыжных курортов сегодня под вопросом. Меньше снега - меньше гостей.

Курорт Ле Морти в этом месяце был вынужден временно закрыть трассы в разгар сезона, что привело к потерям для местной экономики. От повышения температуры особенно страдают курорты, расположенные невысоко в горах.

По данным национальной службы погоды Meteo France, прошедший январь оказался самым теплым с 1900 года. Метеорологи связывают теплую погоду и малое количество выпавшего снега с глобальным изменением климата.