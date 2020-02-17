МИД РФ пугает россиян "преследованиями" американских спецслужб, приведя примеры торговцев наркотиками

17 февраля, 2020, 15:50

Российское внешнеполитическое ведомство рекомендовало гражданам РФ при планировании поездок в США учитывать "угрозу преследования американскими спецслужбами"

Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Хотели бы вновь обратить внимание соотечественников, выезжающих за границу, на угрозу подвергнуться преследованиям от американских правоохранительных органов и специальных служб. Такая опасность существует как в самих США, так и по запросам их власти в третьих странах", - говорится в "предупреждении".

Поэтому российский МИД при планировании зарубежных поездок советует "тщательно взвешивать существующие риски преследования с американской стороны, прежде всего, это касается выездов в США и страны, имеющие с ними договоры о выдаче".

Как утверждает российское внешнеполитическое ведомство, с 2008 года на территории третьих государств зафиксировано 53 случая ареста россиян по запросу США.

В МИД РФ в качестве примера напомнили о нескольких осужденных в США россиян: Марии Бутиной (незаконный лоббизм - ред.), Константине Ярошенко (транспортировка крупных партий наркотиков - ред.), Викторе Буте (торговля оружием и поддержка терроризма - ред.).