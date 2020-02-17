МИД РФ пугает россиян "преследованиями" американских спецслужб, приведя примеры торговцев наркотиками
Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
"Хотели бы вновь обратить внимание соотечественников, выезжающих за границу, на угрозу подвергнуться преследованиям от американских правоохранительных органов и специальных служб. Такая опасность существует как в самих США, так и по запросам их власти в третьих странах", - говорится в "предупреждении".
Поэтому российский МИД при планировании зарубежных поездок советует "тщательно взвешивать существующие риски преследования с американской стороны, прежде всего, это касается выездов в США и страны, имеющие с ними договоры о выдаче".
Как утверждает российское внешнеполитическое ведомство, с 2008 года на территории третьих государств зафиксировано 53 случая ареста россиян по запросу США.
В МИД РФ в качестве примера напомнили о нескольких осужденных в США россиян: Марии Бутиной (незаконный лоббизм - ред.), Константине Ярошенко (транспортировка крупных партий наркотиков - ред.), Викторе Буте (торговля оружием и поддержка терроризма - ред.).
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!