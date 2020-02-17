Мы видим свет в конце туннеля, - глава МИД Китая о коронавирусе

17 февраля, 2020, 08:30

Вскоре Китаю удастся победить новый коронавирус

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, передает Интерфакс-Украина .

"Мы видим свет в конце тоннеля", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

Также министр заверил, что ситуация с эпидемией не подорвёт китайскую экономику.

"Экономика Китая способна преодолеть эту проблему", - добавил Ван И.

Он поблагодарил ряд стран, в частности Россию, за помощь в борьбе против коронавируса.