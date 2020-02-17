Мы видим свет в конце туннеля, - глава МИД Китая о коронавирусе
17 февраля, 2020, 08:30
Вскоре Китаю удастся победить новый коронавирус
Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, передает Интерфакс-Украина .
"Мы видим свет в конце тоннеля", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.
Также министр заверил, что ситуация с эпидемией не подорвёт китайскую экономику.
"Экономика Китая способна преодолеть эту проблему", - добавил Ван И.
Он поблагодарил ряд стран, в частности Россию, за помощь в борьбе против коронавируса.
- По состоянию на конец суток 16 февраля в Китае было подтверждено 57934 случаев заболевания короновирусом (10644 из которых были тяжелыми случаями), в 10844 случаях выписаны пациенты были вылечены, 1770 случаев были смертельными.
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