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Espreso.tvОбществоМы видим свет в конце туннеля, - глава МИД Китая о коронавирусе

Мы видим свет в конце туннеля, - глава МИД Китая о коронавирусе

Вскоре Китаю удастся победить новый коронавирус

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, передает Интерфакс-Украина .

"Мы видим свет в конце тоннеля", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

Также министр заверил, что ситуация с эпидемией не подорвёт китайскую экономику.

"Экономика Китая способна преодолеть эту проблему", - добавил Ван И.

Он поблагодарил ряд стран, в частности Россию, за помощь в борьбе против коронавируса.

  • По состоянию на конец суток 16 февраля в Китае было подтверждено 57934 случаев заболевания короновирусом (10644 из которых были тяжелыми случаями), в 10844 случаях выписаны пациенты были вылечены, 1770 случаев были смертельными.

 

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