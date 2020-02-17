Коронавирус подхватили более 60 американцев из круизного лайнера Diamond Princess, на котором есть украинцы

17 февраля, 2020, 16:12

Уже у 62 граждан США из круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус COVID-19

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство здравоохранения Японии и данные круизной компании Princess Cruises, которой принадлежит лайнер.

"По меньшей мере 62 американца из круизного лайнера Diamond Princess получили положительный результат коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди новых 99 случаев заражения коронавируса, зафиксированных в понедельник, 16 больных оказались гражданами США.

В то же время телеканал отмечает, что пока неизвестно, включает ли эта цифра 14 американцев, которые, по информации Государственного департамента США, получили положительные результаты в воскресенье и были отправлены в США на чартерных рейсах.

Ранее сообщалось, что в 14 из 328 эвакуированных американцев из круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус COVID-19. Еще 44 американцев, зараженных COVID-19, остались в больницах Японии. Рейсы с эвакуированными американцами прибудут на базы "Трэвис" или "Сан-Антонио" позже в понедельник. Затем они останутся на карантине в течение 14 дней.

Кроме того, о планах эвакуировать своих граждан уже заявили Канада, Италия, Южная Корея, Австралия, Тайвань.

На борту Diamond Princess находились около 3,6 тысячи человек из 50 стран, включая Украину. Известно о двух украинцах, заразившихся там.

Судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулся 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого был обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. На судне до 19 февраля действует карантин.

Общее количество больных там выросло до 454.