Каждый двадцатый владелец авто в Украине не может им распоряжаться из-за залога или ареста, - Opendatabot
17 февраля, 2020, 12:40
Каждый 20 автомобиль в Украине находится в залоге по кредиту, или на него наложен арест. То есть, владельцы таких авто не могут ими свободно распоряжаться.
Об этом сообщает система для работы с открытыми данными Opendatabot.
"Каждый 20-й владелец не может продать свой автомобиль - его машина находится под арестом или в залоге", - сообщают в Opendatabot.
Самые распространенные причины, по которым на машины накладывают ограничения и запрещают их продажу, связанные с противоправными действиями их владельцев. В частности, ограничения чаще всего накладывают через:
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Неуплаченные штрафы;
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Долги за коммунальные услуги;
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Кредит в банке (в который взят авто, или же машина в залоге по этому кредиту)
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Открытое судебное производство.
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