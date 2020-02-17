Каждый двадцатый владелец авто в Украине не может им распоряжаться из-за залога или ареста, - Opendatabot

17 февраля, 2020, 12:40

Каждый 20 автомобиль в Украине находится в залоге по кредиту, или на него наложен арест. То есть, владельцы таких авто не могут ими свободно распоряжаться.

Об этом сообщает система для работы с открытыми данными Opendatabot.

"Каждый 20-й владелец не может продать свой автомобиль - его машина находится под арестом или в залоге", - сообщают в Opendatabot.

Самые распространенные причины, по которым на машины накладывают ограничения и запрещают их продажу, связанные с противоправными действиями их владельцев. В частности, ограничения чаще всего накладывают через: