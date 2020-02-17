К программе доступных кредитов от правительства хотят присоединиться еще 11 банков
Об этом говорится в отчете по выполнению программы деятельности правительства.
Согласно отчету, заявки подали "ПУМБ", "Райффайзен Банк Аваль", "ОТП Банк", "Альфа-банк", "Правэкс Банк", "БАНК Банк", "Международный инвестиционный банк" (МИБ), банк "Альянс" банк "Львов", "Кредобанк" и банк "Восток".
Отмечается, что в течение первой недели со старта программы (3-7 февраля 2020) Фонд развития предпринимательства заключил соглашение о сотрудничестве с четырьмя госбанками: "Ощадбанком", "Укргазбанком", "ПриватБанком" и "Укрэксимбанком".
"По состоянию на 7 февраля 2020 года в рамках реализации программы "Доступные кредиты 5-7-9%" АБ "Укргазбанк" выдал 13 кредитов и 172 заявки находятся на рассмотрении в финучреждения.
АО "Ощадбанк" выдал 1 кредит и на рассмотрении - около 100 заявок, в "Приватбанке" на рассмотрении - 1220 заявок, в АО "Укрэксимбанк" - 10 заявок ", - говорится в отчете.
- Напомним, в начале февраля Кабинет министров Украины запустил программу дешевых кредитов "5-7-9" для бизнеса.
- С начала запуска программы "Доступные кредиты" для малого бизнеса банки выдали таких кредитов на 27 млн грн.
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