К программе доступных кредитов от правительства хотят присоединиться еще 11 банков

17 февраля, 2020, 16:58

Еще 11 украинских банков подали заявки на участие в программе Кабмина для малого и среднего бизнеса

Об этом говорится в отчете по выполнению программы деятельности правительства.

Согласно отчету, заявки подали "ПУМБ", "Райффайзен Банк Аваль", "ОТП Банк", "Альфа-банк", "Правэкс Банк", "БАНК Банк", "Международный инвестиционный банк" (МИБ), банк "Альянс" банк "Львов", "Кредобанк" и банк "Восток".

Отмечается, что в течение первой недели со старта программы (3-7 февраля 2020) Фонд развития предпринимательства заключил соглашение о сотрудничестве с четырьмя госбанками: "Ощадбанком", "Укргазбанком", "ПриватБанком" и "Укрэксимбанком".

"По состоянию на 7 февраля 2020 года в рамках реализации программы "Доступные кредиты 5-7-9%" АБ "Укргазбанк" выдал 13 кредитов и 172 заявки находятся на рассмотрении в финучреждения.

АО "Ощадбанк" выдал 1 кредит и на рассмотрении - около 100 заявок, в "Приватбанке" на рассмотрении - 1220 заявок, в АО "Укрэксимбанк" - 10 заявок ", - говорится в отчете.