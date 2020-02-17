Государство в будущем сможет передавать в концессию университеты и больницы, - Милованов

Об этом сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов во время презентации стратегии экономического роста, передает hromadske.

"По концессии, я отметил, что у нас есть пакеты портов, аэропортов и вокзалов. В будущем, я думаю, возможно говорить и о больницах, и об университетах", - заявил Милованов.

Он добавил, что передача объектам социальной и образовательной инфраструктуры в частные руки будет зависеть, прежде всего, от конкретных условий и стратегических задач.

Сейчас государство передает в концессию преимущественно инфраструктурные объекты.