Государство в будущем сможет передавать в концессию университеты и больницы, - Милованов
17 февраля, 2020, 19:40
В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства считают, что в будущем государство сможет передавать в концессию (в управление частным инвесторам) государственные университеты и больницы
Об этом сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов во время презентации стратегии экономического роста, передает hromadske.
"По концессии, я отметил, что у нас есть пакеты портов, аэропортов и вокзалов. В будущем, я думаю, возможно говорить и о больницах, и об университетах", - заявил Милованов.
Он добавил, что передача объектам социальной и образовательной инфраструктуры в частные руки будет зависеть, прежде всего, от конкретных условий и стратегических задач.
Сейчас государство передает в концессию преимущественно инфраструктурные объекты.
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