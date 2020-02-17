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Espreso.tvОбществоГосагентство спорта возглавит Сергей Левчук

Госагентство спорта возглавит Сергей Левчук


фото: Володимир Бородянський/ Telegram
Президент Украинской федерации каратэ Сергей Левчук возглавит Государственное агентство спорта

Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в соцсетях.

По словам министра, вскоре в Украине появится Государственное агентство спорта.

В конкурсе на должность главы агентства участвовали 27 кандидатов.

"Вскоре должна появиться новосозданное Государственное агентство спорта и будет назначен его руководитель. В конкурсе на эту должность приняли участие 27 кандидатов. Победителем конкурса признан Сергей Левчук", - говорится в сообщении.

Бородянский отметил, что главным приоритетом новосозданного агентства будет реализация политики МКМС: качественная подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм, реформа спорта, строительство современной спортивной инфраструктуры.

  • Напомним, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что украинским спортсменам нужно выступать на территории России для рейтинга
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