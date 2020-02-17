Госагентство спорта возглавит Сергей Левчук
Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в соцсетях.
По словам министра, вскоре в Украине появится Государственное агентство спорта.
В конкурсе на должность главы агентства участвовали 27 кандидатов.
"Вскоре должна появиться новосозданное Государственное агентство спорта и будет назначен его руководитель. В конкурсе на эту должность приняли участие 27 кандидатов. Победителем конкурса признан Сергей Левчук", - говорится в сообщении.
Бородянский отметил, что главным приоритетом новосозданного агентства будет реализация политики МКМС: качественная подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм, реформа спорта, строительство современной спортивной инфраструктуры.
- Напомним, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что украинским спортсменам нужно выступать на территории России для рейтинга
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