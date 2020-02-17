ФСБ заявила о задержании в оккупированном Крыму человека за участие в крымскотатарском добровольческом батальоне
17 февраля, 2020, 09:34
Сотрудники российской ФСБ утверждают, что задержали в оккупированном Крыму жителя Черноморского района, подозреваемого "в участии в незаконном вооруженном формировании батальоне имени Н. Челебиджихана"
Об этом сообщают Крим.Реалии со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
В российской спецслужбе также утверждают, что подозреваемый летом 2016 года выехал в Украину, где вступил в ряды батальона.
По информации ФСБ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК России (участие в вооруженном формировании).
"На данный момент подозреваемый задержан. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражу", - говорится в сообщении ведомства.
Подтверждение данной информации из других независимых источников нет. Имя и фамилия задержанного не сообщается.
- Напомним, 15 февраля в западной части Азовского моря сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины.
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