ФСБ заявила о задержании в оккупированном Крыму человека за участие в крымскотатарском добровольческом батальоне

17 февраля, 2020, 09:34

Сотрудники российской ФСБ утверждают, что задержали в оккупированном Крыму жителя Черноморского района, подозреваемого "в участии в незаконном вооруженном формировании батальоне имени Н. Челебиджихана"

Об этом сообщают Крим.Реалии со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

В российской спецслужбе также утверждают, что подозреваемый летом 2016 года выехал в Украину, где вступил в ряды батальона.

По информации ФСБ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК России (участие в вооруженном формировании).

"На данный момент подозреваемый задержан. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражу", - говорится в сообщении ведомства.

Подтверждение данной информации из других независимых источников нет. Имя и фамилия задержанного не сообщается.