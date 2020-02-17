Добыча газа в Украине в ближайшие годы не будет расти. В Нафтогазе объяснили почему

17 февраля, 2020, 16:30

Укргаздобыча до конца 2020 года существенно не изменит объемы добычи газа

Об этом сообщил глава газового бизнеса Нафтогаза Андрей Фаворов в комментарии НВ Бизнес.

В частности, Фаворов заявил, что большинство газовых месторождений Укргаздобычи эксплуатируются с 1960-1979-х годов и в настоящее время почти полностью истощены. Новых месторождений Укргаздобыча не бурит, потому что не получает соответствующих разрешений от государства.

В соответствии с программой наращивания добычи газа к 2020 году, в этом году Украина должна была потребить 27,5 млрд кубометров газа. Столько же газа должны добыть для того, чтобы отказаться от импорта.

Однако на самом деле объемы потребления ожидаются на уровне 29,3 млрд кубометров, собственная добыча - 20,5 млрд кубометров, импорт составит 8,8 млрд кубометров.

Напомним, по итогам января-ноября 2019 годы объемы добычи газа в Украине сократились на 1,1%. Вместе с тем, объемы импорта газа в Украину с начала года наоборот - выросли на 44%.