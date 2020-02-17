Денисова требует от Москальковой предоставить информацию о задержанных Россией украинцев

17 февраля, 2020, 17:09

Российская Федерация продолжает незаконно задерживать граждан Украины на временно оккупированную территорию Крымского полуострова, при этом не оказывает официальных сведений в уполномоченные органы Украины

Об этом на странице в Facebook написала Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"4 февраля 2020 года решением "Киевского районного суда" был незаконно арестован крымский татарин Нариман Межмединов. Об этом задержании стало известно лишь сегодня из сообщения "пресс-службы управления ФСБ по Крыму и г. Севастополю". 15 февраля 2020 "пограничное управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации" задержало в Азовском море судно с гражданами Украины на борту. Официальные сообщения о подтверждении личных данных и процессуального статуса также отсутствуют", - написала она.

Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием предоставить официальные данные о задержанных граждан Украины, в частности их полные анкетные данные, основания задержания и процессуальный статус.

"Призываю представителей международных правозащитных организаций держать на контроле ситуацию с очередных фактов задержания страной-агрессором граждан Украины и не допустить нарушения их основных прав и свобод", - говорится в сообщении.

Также Денисова требует проверить соблюдение прав задержанных украинцев на надлежащее содержание, справедливый суд и защиту.