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Espreso.tvСпортЧемпион мира Конопля назвал трех любимых тренеров

Чемпион мира Конопля назвал трех любимых тренеров


фото: FIFA
Чемпион мира U20 Ефим Конопля рассказал, что хотел бы поиграть под руководством Юргена Клоппа, Хосепа Гвардиолы и Александра Петракова

Об этом сообщает FootballHub y youtube.

Украинский футболист Конопля назвал трех лучших тренеров мира, под руководством которых хотел бы поиграть.

"Очень хотел бы к Клоппа попасть. Он на первом месте. На втором - Гвардиола. Или не столько сейчас, а 5 лет назад, когда у" Барсы "и" Реала "вообще не было конкурентов. Третий - Петраков", - сказал защитник .

В июне прошлого года Ефим Конопля стал чемпионом мира в составе сборной Украины U20. В текущем сезоне защитник провел 13 матчей и отдал 3 результативные передачи.

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