Чемпион мира Конопля назвал трех любимых тренеров
17 февраля, 2020, 11:50
Чемпион мира U20 Ефим Конопля рассказал, что хотел бы поиграть под руководством Юргена Клоппа, Хосепа Гвардиолы и Александра Петракова
Об этом сообщает FootballHub y youtube.
Украинский футболист Конопля назвал трех лучших тренеров мира, под руководством которых хотел бы поиграть.
"Очень хотел бы к Клоппа попасть. Он на первом месте. На втором - Гвардиола. Или не столько сейчас, а 5 лет назад, когда у" Барсы "и" Реала "вообще не было конкурентов. Третий - Петраков", - сказал защитник .
В июне прошлого года Ефим Конопля стал чемпионом мира в составе сборной Украины U20. В текущем сезоне защитник провел 13 матчей и отдал 3 результативные передачи.
- В августе 2019-го игрок молодежной сборной Украины Ефим Конопля рассказал о премиальных за победу на ЧМ-2019 .
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