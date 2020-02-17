Чемпион мира Конопля назвал трех любимых тренеров

17 февраля, 2020, 11:50

Чемпион мира U20 Ефим Конопля рассказал, что хотел бы поиграть под руководством Юргена Клоппа, Хосепа Гвардиолы и Александра Петракова

Об этом сообщает FootballHub y youtube.

Украинский футболист Конопля назвал трех лучших тренеров мира, под руководством которых хотел бы поиграть.

"Очень хотел бы к Клоппа попасть. Он на первом месте. На втором - Гвардиола. Или не столько сейчас, а 5 лет назад, когда у" Барсы "и" Реала "вообще не было конкурентов. Третий - Петраков", - сказал защитник .

В июне прошлого года Ефим Конопля стал чемпионом мира в составе сборной Украины U20. В текущем сезоне защитник провел 13 матчей и отдал 3 результативные передачи.