 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБывшая девушка принца Гарри покончила жизнь самоубийством

Бывшая девушка принца Гарри покончила жизнь самоубийством


фото: reuters
Известная британская телеведущая Кэролайн Флэк, которая в 2009 году встречалась с принцем Гарри, покончила с собой

Об этом сообщает JetSetter.ua .

"Новость подтвердили родственники женщины. Одной из причин этого ужасного поступка были ее карьерные проблемы (ее уволили с канала ITV) и проблемы в личной жизни. Любимый телеведущей, теннисист Льюис Бертон, в конце прошлого года обвинил Кэролайн в избиении", - говорится в сообщении.

Впоследствии он снял все обвинения, но дело не закрыли: первое слушание должно было состояться 4 марта.

Среди известных экс-бойфрендов Кэролайн был певец Гарри Стайлз, а также принц Гарри, с которым девушка встречалась в 2009 году. Она коротко рассказала о своем романе с членом британской королевской семьи в книге Storm in a C Cup в 2015-м. "Как только наша история получила огласку, все кончилось". Вероятно, что конец отношениям положила лично королева Елизавета II. Также известно, что первую попытку самоубийства Кэролайн сделала еще в начале декабря.

Несколько дней назад Кэролайн разместила на личной странице в Instagram фотоколлаж со своей собакой и сопроводила его сердцем. Это был последний пост звезды в сети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Caroline (@carolineflack)

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

17 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать