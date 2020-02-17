Бывшая девушка принца Гарри покончила жизнь самоубийством
Об этом сообщает JetSetter.ua .
"Новость подтвердили родственники женщины. Одной из причин этого ужасного поступка были ее карьерные проблемы (ее уволили с канала ITV) и проблемы в личной жизни. Любимый телеведущей, теннисист Льюис Бертон, в конце прошлого года обвинил Кэролайн в избиении", - говорится в сообщении.
Впоследствии он снял все обвинения, но дело не закрыли: первое слушание должно было состояться 4 марта.
Среди известных экс-бойфрендов Кэролайн был певец Гарри Стайлз, а также принц Гарри, с которым девушка встречалась в 2009 году. Она коротко рассказала о своем романе с членом британской королевской семьи в книге Storm in a C Cup в 2015-м. "Как только наша история получила огласку, все кончилось". Вероятно, что конец отношениям положила лично королева Елизавета II. Также известно, что первую попытку самоубийства Кэролайн сделала еще в начале декабря.
Несколько дней назад Кэролайн разместила на личной странице в Instagram фотоколлаж со своей собакой и сопроводила его сердцем. Это был последний пост звезды в сети.
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