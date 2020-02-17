Более 50 человек на должность: Холодницкий рассказал о конкурсном отборе прокуроров в САП

17 февраля, 2020, 11:00

В конкурсе за 11 должностей прокуроров в специализированной антикоррупционной прокуратуре будут соревноваться 650 кандидатов

Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий в Facebook.

"В этом году за 11 должностей прокуроров САП будут соревноваться 650 кандидатов. Простой математический подсчет показывает, что это 59 претендентов на одну должность. На прошлых конкурсах количество кандидатов варьировалась от 283 до 390 человек (11, 18 и 40 кандидатов на место соответственно) ", - отметил он.

По данным Холодницкого, свои документы в САП подали 111 женщин и 539 мужчин. Количество женщин-кандидатов по сравнению с прошлым конкурсом увеличилось почти вдвое (50 против 111), подчеркнул он.

При этом Холодницкий отметил, что служба в САП заинтересовала не только кадровых прокуроров, но и людей, которые никогда не были связаны с прокурорской деятельностью.

В частности, по его словам, 375 кандидатов - работники прокуратуры; 275 - внешние кандидаты, в том числе 121 человек - это адвокаты, юристы предприятий, учреждений, организаций; 17 - работники юридических учебных заведений; 11 - работники судов.

Кроме того, как добавил Холодницкий, изменить свою карьеру решили 68 следователей различных органов. Так, поддерживать публичное обвинение в суде по делам топкорупции хотят: 38 детективов НАБУ, 11 следователей Нацполиции, 10 - ГБР, 6 - налоговиков, 3 - следственных органов безопасности.

"Впереди непростые этапы конкурса. Уверен, что преодолеть все тестирования и пополнить наши ряды смогут лучшие ", - подытожил руководитель САП.