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Espreso.tvЭкономикаАвтоКрАЗ безосновательно обвиняют в невыполнении государственных оборонных заказов

АвтоКрАЗ безосновательно обвиняют в невыполнении государственных оборонных заказов

Председатель Наблюдательного совета ЧАО "АвтоКрАЗ" Зоя Шишкина отмечает, что предприятие было подвержено необоснованным обвинениям в несвоевременном выполнении государственных оборонных заказов (ГОЗ) в 2018-2019 гг.

Сначала информация появилась на "желтых" неизвестных ресурсах, а ряд украинских СМИ безосновательно перепечатали эту информацию. В частности, утверждение, что предприятие якобы несвоевременно выполнило пять заказов, не соответствует действительности, а также наносит ущерб деловой репутации ЧАО "АвтоКрАЗ".

В начале вооруженного конфликта на Востоке страны возникла проблема с обеспечением военных формирований соответствующей техникой. В то время "КрАЗ" - единственный в Украине производитель военных автомобилей, удовлетворяя потребности военных, для различных силовых ведомств поставлял около 1000 автомобилей в год. На предприятие поступало множество отзывов о надежности и мощность КрАЗов, о том, как они спасали жизни воинов, помогали выстоять, эффективно выполнять боевые задачи.

Начиная с 2018 года на "КрАЗе" появляются проблемы оплаты силовыми ведомствами поставленных автомобилей. В 2018 году Министерство обороны (МО) из трех контрактов профинансировало только один. Даже учитывая тот факт, что фактическая стоимость автомобилей была уменьшена на 18% от договорной, предприятие получило от Министерства обороны лишь 50% средств. Полностью контракты так и не были профинансированы. "АвтоКрАЗ" за собственные средства выполнил заказ и поставил автомобили по Государственному оборонному заказу, ожидая деньги до сих пор.

В 2019 году "КрАЗ" получил в рамках государственного оборонного заказа два мизерных заказа на 35 автомобилей. Действующим договором предусмотрено предварительное финансирование производства автомобилей в размере 80%. Но предприятие не получило ничего. Один из заказов "КрАЗ" вообще выполнил за собственные средства. В течение 2018-2019 годов военное ведомство обещало оплатить счета, исправить ситуацию с отсутствием финансирования. Но этого не произошло.

В то же время, в 2019 году предприятие "Богдан-Моторс" получило заказ на поставку 550 единиц военных автомобилей "МАЗ-Богдан" на сумму более 1,5 млрд. гривен, из которых авансом в "Богдан-Моторс" поступило около 500 млн. гривен.

"Для нас непонятна позиция Министерства обороны, которое должно улучшать обороноспособность страны и поддерживать украинского производителя, украинских поставщиков, десятки тысяч рабочих мест и отчисления от них в бюджеты всех уровней. Вместо этого в рамках государственного оборонного заказа Министерство обороны не заказывает автомобили на предприятии, которое более 50 лет специализируется на изготовлении военных автомобилей, а предпочитает белорусского производителя гражданских, а не военных автомобилей, что еще и на 80% состоят из комплектующих из России, которая является страной-агрессором для нашего государства", - добавила Зоя Шишкина.

Первые поставки автомобилей "МАЗ-Богдан" для нужд военных начались в 2016 году. Изначально силовые ведомства закупили 50 МАЗов, потом 100, 120 ... Украинская армия почти полностью обеспечивалась техникой с российскими комплектующими, что ставит под сомнение вопрос национальной безопасности и обороноспособности нашей страны. Авансовые выплаты "Богдан-Моторс" получал от Министерства обороны в полном объеме и в срок.

Справка:

Частное акционерное общество "АвтоКрАЗ":

- единственный производитель в Украине грузовиков, имеет замкнутый технологический цикл производства;

- головное предприятие группы "КрАЗ".

"АвтоКрАЗ" производит широкую гамму грузовых автомобилей и запасных частей к ним, а также прицепы и полуприцепы. Модельный ряд бренда "КрАЗ" насчитывает 33 базовые модели, почти 350 модификаций и более 1500 комплектаций двух-, трех- и четырехосных грузовиков с различными компоновочными решениями. Это - автомобили-самосвалы, седельные тягачи, бортовые автомобили, лесовозы и сортиментовозы, автомобильные шасси под монтаж различного спецоборудования, прицепы и полуприцепы.

Производство автомобилей КрАЗ нацелено на основные сегменты рынка: строительство, дорожное и коммунальное хозяйства, горнодобывающую и лесозаготовительную промышленность, нефтегазовый комплекс, вооруженные силы и подразделения по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Грузовики КрАЗ отвечают современным требованиям международных стандартов по экологической и дорожной безопасности. Система менеджмента качества "АвтоКрАЗ" сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта IATF 16949: 2016 "Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производства автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части".

Грузовики КрАЗ известны своими мощью, надежностью и простотой в эксплуатации и ремонте более чем в 70 странах мира. На устойчивость и выносливость их проверили время и миллионы километров дорог и бездорожья, суровый климат всех континентов.

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