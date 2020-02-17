АО "Фармак" - единственный законный правообладатель обозначения "Корвалол Corvalolum", - выводы газеты "Юридическая практика"

17 февраля, 2020, 11:51

Многолетняя тяжба между двумя фармацевтическими гигантами Украины за "Корвалол" снова сконцентрировалась вокруг ключевого вопроса: является ли это обозначение хорошо известным на имя правопреемника изобретателя АО "Фармак" или утратило свои различительные свойства и перешло в разряд имен нарицательных, стало синонимом любого седативного препарата

Об этом пишут авторы материала "Капли камень точат", опубликованного изданием "Юридическая практика".

Сейчас судами рассматриваются два дела: по иску АО "Фармак" к компании "Дарница" и Минэкономики об отмене государственной регистрации знака для товаров и услуг "Корвалол-Дарница" и по иску компании "Дарница" к тому же Минэкономики и АО "Фармак" об отмене решения Апелляционной палаты министерства о признании знака "Корвалол Corvalolum" хорошо известным на имя АО "Фармак". При этом производство по первому делу приостановлено до принятия окончательного судебного решения по второму, снова пересматриваемому Северным апелляционным хозяйственным судом. Отметим, что суд первой инстанции и при первичном рассмотрении, и сейчас в удовлетворении исковых требований компании "Дарница" отказал. Верховный Суд в свою очередь уже отменял принятые по делу решения, направляя его на новое рассмотрение, однако вердикт суда первой инстанции по сути остался неизменным. С той лишь разницей, что теперь АО "Фармак" приобрело в споре официальный статус - второго ответчика", - отмечают авторы статьи.

По данным "Юридической практики", сейчас дело находится на стадии апелляционного пересмотра. "23 января с.г. состоялось очередное заседание, на котором стороны представили свои позиции. Хотя уже, казалось бы, изучены все доводы сторон и все материалы, пока окончательное решение не вынесено. А это значит, что отодвигается во времени принятие решения и по основному иску АО "Фармак" как правообладателя обозначения "Корвалол Corvalolum" к компании "Дарница" об отмене регистрации знака "Корвалол-Дарница", - отмечают авторы статьи.

В издании сообщили, что в первичном иске требования АО "Фармак" сводятся к тому, чтобы признать недействительным свидетельство на знак для товаров и услуг "Корвалол-Дарница" и тем самым получить юридическую возможность запрещать использовать ТМ "Корвалол" (на упаковках, в рекламе и т.д.), требовать в судебном порядке отмены государственной регистрации лекарственного средства "Корвалол-Дарница" (в случае непереименования), возмещения причиненного ущерба незаконным использованием обозначения "Корвалол", ставить вопрос перед Антимонопольным комитетом Украины о недобросовестной конкуренции.

Журналисты издания отметили, что в практике компании "Дарница" также есть дела, касающиеся признания в судебном порядке использования принадлежащих ей торговых марок. Так, когда компания "Здоровье" пыталась зарегистрировать товарный знак "Цитрамон-Здоровье", собственник товарного знака "Цитрамон" - компания "Дарница" - в суде отстаивала позицию, что "Цитрамон" и "Цитрамон-Здоровье" - названия, схожие до степени смешения, и простое добавление к известному названию имени производителя не предоставляет этому названию какого-то нового семантического значения. "Теперь же, в судебном деле с нами, она заявляет прямо противоположное. Причем и тогда, и сейчас позиция "Дарницы" широко освещается в прессе", - цитирует изадание директора по правовому обеспечению АО "Фармак" Дмитрия Таранчука.

В статье авторы объясняют, что подобное решение о неправомерности использования "Дарницей" обозначения "Корвалол" должно быть в итоге вынесено судом, поскольку с точки зрения единства судебной практики в вопросах защиты прав интеллектуальной собственности в Украине иное решение суда не будет справедливым и понятным потенциальным иностранным инвесторам, которых так активно зазывают в Украину Президент и правительство.

Как ранее сообщалось, использование торговой марки "Корвалол", владельцем которой является АО "Фармак", в составе торговой марки "Корвалол-Дарница" и регистрация последней ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" не является правомерным, - таковы выводы доктора юридических наук Елены Штефан на основании проведенного научного анализа.