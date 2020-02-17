Адвокат обещает вернуть в Киев еще трех экс-беркутовцев, которых обменяли перед Новым годом
17 февраля, 2020, 19:24
Трех обвиняемых по делу о расстрелах на Институтской 20 февраля 2014 года, которые находятся на оккупированном Донбассе после обмена, планируют вернуть на контролируемую Киевом территорию
Об этом в интервью hromadske заявил адвокат экс-беркутовцев Александр Горошинский.
Речь идет о бывших бойцах спецподразделения "Беркут" Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине.
"Мы делаем все возможное, чтобы вернуть остальных ребят. Также надеемся, что продолжим заседание в полном составе ", - заявил Горошинский.
Адвокат напомнил, что обвиняемого Янишевского передали в рамках обмена на оккупированную территорию Луганской области, а Аброськина и Зинченко - Донецкой.
На уточняющий вопрос, вернутся ли остальные обвиняемые к следующему заседанию в Святошинском райсуде 17 марта, адвокат ответил: "Мы работаем".
- Напомним, 8 февраля стало известно, что Александр Маринченко и Сергей Тамтура - двое из пяти бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которых ранее передали в рамках обмена удерживаемыми лицами, - вернулись в Киев.
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