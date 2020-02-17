46% украинцев проголосуют за вступление в НАТО - опрос

17 февраля, 2020, 15:59

За вступление в ЕС проголосовали бы 58,6% украинцев, а в НАТО - 46,2%

Об этом свидетельствуют данные опроса центра "Социс".

"Проголосовали бы за вступление в ЕС - 58,6%; вступление в НАТО - 46,2", - отмечается в опрос.

Против вступления в ЕС проголосовали бы - 23,7%, а в НАТО - 31,5%

Не принимали бы участия в референдуме - по ЕС - 6,4%; по НАТО - 7,0%.

Отказ от ответа / не знаю - вступления в ЕС - 11,3%; вступление в НАТО - 15,4%.