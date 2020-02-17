21-22 февраля состоится восьмой Киевский Форум для молодежи
Организует мероприятие Фонд Арсения Яценюка «Открой Украину» при поддержке Посольства Канады в Украине и Центра информации и документации НАТО в Украине.
В течение двух дней будут обсуждены вопросы, связанные с глобальными вызовами современности - социальными, демографическими, экологическими.
Участниками Форума станут более 200 представителей из всех регионов Украины, а также молодые специалисты из Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Венгрии и Чехии.
Во время мероприятия состоятся выступления:
- Премьер-министра Украины (2014-2016) и основателя Фонда «Открой Украину» Арсения Яценюка;
- Главы Представительства НАТО в Украине Александера Винникова;
- Чрезвычайного и Полномочного Посла Канады в Украине Ларисы Галадзы;
- Чрезвычайного и Полномочного Посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс;
- Философа и писателя Вахтанга Кебуладзе;
- Писателя и телеведущего Виталия Портникова.
Начало Форума - 11:00 ч., 21 февраля 2020 года.
Место проведения - «Park Inn By Radisson Kyiv Troyitska» (ул. Большая Васильковская, 55, г.. Киев).
Рабочий язык форума - английский.
Аккредитация СМИ на событие обязательна по ссылке: https://forms.gle/ Z22RRYkuTaGiBa1M7 до 18:00. 20-го февраля 20 20 года.
Контактное лицо - Антон Шкуро, заместитель директора Фонда «Открой Украину», тел .: (067) 777 30 2 8, e-mail: sa@openukraine.org .
Официальный хэштег y ksf2020
Организатор ФОРУМА:
Фонд Арсения Яценюка «Открой Украину» - международный благотворительный фонд, основанный в июле 2007 года по инициативе Арсения Яценюка и Збигнева Джималы для укрепления и развития авторитета Украины в мире. Основные задачи Фонда - повышение международного авторитета и популяризация Украины за рубежом и содействие развитию международного сотрудничества с Украиной и публичной дипломатии.
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:
Киевский Форум для молодежи - платформа для обсуждения молодыми экспертами актуальных вопросов международных отношений и внешней политики Украины. Цель форума - усиление роли нового поколения экспертов, улучшение их умение участвовать в процессе анализа и развития.
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