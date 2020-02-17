21-22 февраля состоится восьмой Киевский Форум для молодежи

17 февраля, 2020, 13:41

В пятницу, 21 февраля 2020 года, в Киеве начнет работу восьмой Киевский Форум для молодежи на тему: "Старые вызовы, новая динамика: планы на новое десятилетие"

Организует мероприятие Фонд Арсения Яценюка «Открой Украину» при поддержке Посольства Канады в Украине и Центра информации и документации НАТО в Украине.

В течение двух дней будут обсуждены вопросы, связанные с глобальными вызовами современности - социальными, демографическими, экологическими.

Участниками Форума станут более 200 представителей из всех регионов Украины, а также молодые специалисты из Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Венгрии и Чехии.

Во время мероприятия состоятся выступления:

- Премьер-министра Украины (2014-2016) и основателя Фонда «Открой Украину» Арсения Яценюка;

- Главы Представительства НАТО в Украине Александера Винникова;

- Чрезвычайного и Полномочного Посла Канады в Украине Ларисы Галадзы;

- Чрезвычайного и Полномочного Посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс;

- Философа и писателя Вахтанга Кебуладзе;

- Писателя и телеведущего Виталия Портникова.

Начало Форума - 11:00 ч., 21 февраля 2020 года.

Место проведения - «Park Inn By Radisson Kyiv Troyitska» (ул. Большая Васильковская, 55, г.. Киев).

Рабочий язык форума - английский.

Аккредитация СМИ на событие обязательна по ссылке: https://forms.gle/ Z22RRYkuTaGiBa1M7 до 18:00. 20-го февраля 20 20 года.

Контактное лицо - Антон Шкуро, заместитель директора Фонда «Открой Украину», тел .: (067) 777 30 2 8, e-mail: sa@openukraine.org .

Официальный хэштег y ksf2020

Организатор ФОРУМА:

Фонд Арсения Яценюка «Открой Украину» - международный благотворительный фонд, основанный в июле 2007 года по инициативе Арсения Яценюка и Збигнева Джималы для укрепления и развития авторитета Украины в мире. Основные задачи Фонда - повышение международного авторитета и популяризация Украины за рубежом и содействие развитию международного сотрудничества с Украиной и публичной дипломатии.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:

Киевский Форум для молодежи - платформа для обсуждения молодыми экспертами актуальных вопросов международных отношений и внешней политики Украины. Цель форума - усиление роли нового поколения экспертов, улучшение их умение участвовать в процессе анализа и развития.