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Espreso.tvОбществоЗеленского в Оман затянули Ермак и Эмануилов. Генерал Патрушев находился там в связи с совместными учениями России, Китая и Ирана в Индийском океане, - Бессмертный

Зеленского в Оман затянули Ермак и Эмануилов. Генерал Патрушев находился там в связи с совместными учениями России, Китая и Ирана в Индийском океане, - Бессмертный


фото: blackseatv.com
Украинский политик и дипломат Роман Бессмертный поделился своими соображениями относительно йомовирнои тайной встречи президента Украины Владимира Зеленского с секретарем Совета безопасности РФ, генералом армии Николаем Патрушевым, которая, по его словам, вероятно могла произойти в начале января 2020 году в Омане

Об этом Бессмертный рассказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая в субботу, 15 февраля, вышла в эфире телеканала Еспресо.TV.

"В конце двадцатых чисел декабря месяца в Оманском заливе проводились крупные учения военно-морского флота Китая, России и Ирана по вопросам деблокирования государства. И эти учения завершились в 10-х числах января месяца. Собственно, в этот период и происходит эта встреча. И здесь уже легко было объяснить, почему в этом регионе появляется военное руководство и руководство оборонного комплекса Российской Федерации", - отметил он.

Именно поэтому, как считает Бессмертный, в Оман тогда "не случайно дернули" ("я могу назвать только так - дернули президента Украины").

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"И кто это сделал? Для меня нет сомнения, что это было сделано руками нынешнего нового руководителя Офиса (президента, - ред.) господина Ермака. Поясню почему: потому что его бизнес-партнер, его друг по жизни Эмануилов, который работал в Иране, в Афганистане , который имеет удостоверение участника боевых действий в Афганистане. В одном из документов я прочитал, представьте себе, такую фразу: "искусствовед, востоковед, ученый, интегрированный в преступный мир города Москвы". Понимаете что это за ряд слов? Он очень плотно интегрирован в высшее руководство оборонного комплекса Российской Федерации. И, очевидно, что не случайно был выбран этот регион для встречи. Тем более вспомните актуальность проблемы энергетического комплекса на тот момент, обеспечение углеводородами, ситуацию с "прекращением войны", как ее показывает нынешнее политическое руководство", - пояснил дипломат.

Как отмечает Бессмертный, Зеленский отправился в Оман "без информирования министра иностранных дел, Министерства иностранных дел, посла, потому что посол есть на несколько стран" и к тому же "на чужом самолете, без статуса визита".

По словам политика, очевидно, действующий президент Украины виделся там не только с Патрушевым, а имел "несколько встреч".

"Надо просто выяснить, с кем были еще встречи с российской стороны", - добавил Бессмертный.

Напомним, что оппозиционный к Кремлю российский профессор политологии Валерий Соловей тоже заявлял о целой серии встреч Зеленского с высокопоставленными чиновниками РФ в Омане.

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