Из-за пожара в многоэтажке в Хмельницком пришлось эвакуировать 42 человека
16 февраля, 2020, 11:51
Вечером в субботу, 15 февраля 2020 г., в городе Хмельницком загорелась квартира, из-за чего спасателям пришлось эвакуировать людей
Об этом рассказывает Еспресо.TV.
По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области, возгорание квартиры пятиэтажного дома произошло на улице Довженко.
Сообщение о пожаре поступило на линию "101" в 20:10.
Прибывшие на место происшествия спасли от огня трех детей, а также эвакуировали 42 человека из соседних квартир.
"Пламя уничтожило вещи домашнего обихода. Устанавливаются причина пожара, а также причиненный ущерб", - добавили в ГСЧС.
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