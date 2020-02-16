Из-за пожара в многоэтажке в Хмельницком пришлось эвакуировать 42 человека

16 февраля, 2020, 11:51

Вечером в субботу, 15 февраля 2020 г., в городе Хмельницком загорелась квартира, из-за чего спасателям пришлось эвакуировать людей

Об этом рассказывает Еспресо.TV.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области, возгорание квартиры пятиэтажного дома произошло на улице Довженко.

Сообщение о пожаре поступило на линию "101" в 20:10.

Прибывшие на место происшествия спасли от огня трех детей, а также эвакуировали 42 человека из соседних квартир.

"Пламя уничтожило вещи домашнего обихода. Устанавливаются причина пожара, а также причиненный ущерб", - добавили в ГСЧС.