В Киеве задержали "смотрящего" времен Януковича "Анисима"

16 февраля, 2020, 20:04

В Киеве задержали запорожского бизнесмена Евгения Анисимова, который 6 лет находился в международном розыске

Об этом сообщает Национальная полиция.

Анисимов известен тем, что во времена президента Виктора Януковича позиционировался как "смотрящий" Запорожья, был руководителем местной преступной группировки, имел доступ к бюджетным средствам города. Запорожские предприниматели неоднократно заявляли о том, что "Анисим" обложил данью малый и средний бизнес Запорожья.

21 октября 2013 года Анисимов был задержан в аэропорту "Борисполь" по подозрению в вымогательстве на основании уголовного производства в ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). Санкция этой статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Он был арестован, но 27 января 2014 года вышел из-под стражи. После этого он исчез и был объявлен в международный розыск по подозрению в совершении ряда уголовных преступлений, в частности - создание ОПГ, вымогательство, соучастие в покушении на убийство, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Бизнесмен Евгений Черняк, чей бизнес, по его словам, пытался отобрать Анисимов, также сообщил о его задержании в Киеве и поблагодарил МВД за профессиональную работу.

"Интересная деталь, сдал Анисимова его ближайший соратник. От большого вознаграждения отказался!", - написал он в facebook. В 2018 году Черняк предлагал 5 млн грн за информацию, которая поможет задержать Анисимова.