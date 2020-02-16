В Киеве задержали "смотрящего" времен Януковича "Анисима"
Об этом сообщает Национальная полиция.
Анисимов известен тем, что во времена президента Виктора Януковича позиционировался как "смотрящий" Запорожья, был руководителем местной преступной группировки, имел доступ к бюджетным средствам города. Запорожские предприниматели неоднократно заявляли о том, что "Анисим" обложил данью малый и средний бизнес Запорожья.
21 октября 2013 года Анисимов был задержан в аэропорту "Борисполь" по подозрению в вымогательстве на основании уголовного производства в ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). Санкция этой статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.
Он был арестован, но 27 января 2014 года вышел из-под стражи. После этого он исчез и был объявлен в международный розыск по подозрению в совершении ряда уголовных преступлений, в частности - создание ОПГ, вымогательство, соучастие в покушении на убийство, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
Бизнесмен Евгений Черняк, чей бизнес, по его словам, пытался отобрать Анисимов, также сообщил о его задержании в Киеве и поблагодарил МВД за профессиональную работу.
"Интересная деталь, сдал Анисимова его ближайший соратник. От большого вознаграждения отказался!", - написал он в facebook. В 2018 году Черняк предлагал 5 млн грн за информацию, которая поможет задержать Анисимова.
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