В Британии из-за урагана "Деннис" отменены сотни авиарейсов, есть погибшие

16 февраля, 2020, 17:31

В Великобритании из-за урагана "Деннис" отменены сотни авиарейсов, погибли два человека

Об этом сообщает DW.

Ураган "Деннис" принес с собой сильные ветры и обильные осадки. Британская метеорологическая служба в воскресенье, 16 февраля, выдала более 250 предупреждений об опасности наводнений в Англии, Шотландии и Уэльсе.

Ожидается, что из берегов может выйти река Нит в Южном Уэльсе, а местные СМИ уже сообщили, что в городе Понтипул разлилась река Тафф.

За последние 24 часа в валлийском городе Тредегар выпало более 105 миллиметров осадков, а на населенный пункт Абердарон обрушился ветер скоростью 146 км/ч. В регионах, пострадавших от наводнений, для помощи населению было задействовано 75 военнослужащих и 70 резервистов.

Накануне, 15 февраля, на восточном побережье страны в Северном море были найдены тела двух мужчин, утонувших во время урагана.

По всей стране из-за сильного ветра были отменены сотни авиарейсов, движение поездов нарушался из-за наводнения. В результате пострадали десятки тысяч пассажиров, планировавших отправиться в путешествия во время зимних школьных каникул.

"They could not open the doors to get him out"



Storm Dennis has caused total devastation



LATEST: https://t.co/02RcmIGBLx pic.twitter.com/IEUDhkJG3T - BBC Wales News (@BBCWalesNews) February 16, 2020