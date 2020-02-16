Синоптик Наталья Диденко рассказала о потеплении в понедельник

16 февраля, 2020, 15:51

В понедельник, 17 февраля, на большей части территории Украины ожидается потепление до +5...+13 градусов

Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.

"Циклон Victoria с несколькими центрами, мощный и активный, не дает опомниться жителям западного побережья Европы, Великобритании, Нидерландам, Бельгии, странам Скандинавии, Балтии от сильного, порой ураганного ветра. Циклон такой масштабный, что его порывы почувствуем завтра и мы, украинцы. Порывы юго-западного ветра могут достигать в Украине штормовых. Пришейте к шляпам резиночки, как в детстве к варежкам", - посоветовала Наталья Диденко.

По ее словам, понедельник, несмотря на ветер, обещает быть теплым. Дневная температура воздуха в большинстве областей повысится до +5...+13 градусов. Разве что в восточных областях еще задержится более холодная воздушная масса: ближайшей ночью до -5...-9 градусов, а завтра днем +1...+4 градуса.

"Осадки - маловероятны, у солнца будет больше шансов. Да и пора, потому что даже не то, что календарная зима, но и февраль перевалил через середину. В Киеве понедельник, как весенняя птичка - хоть и серенькая, но петь будет тепло и порхать живо: днем +6...+9 градусов, порывистый ветерок, без осадков", - написала Наталья Диденко.