Спасатели призывают украинцев не выходить на лед
Также среди жертв есть и 4 детей. Поэтому, с целью предупреждения несчастных случаев, спасатели продолжают патрулировать замерзшие реки и озера, во время которых призывают украинцев не выходить на тонкий и ненадежный лед, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
В частности, 13 февраля спасательница Гайворонского районного сектора Управления ГСЧС Украины в Кировоградской области общалась с прохожими и любителями зимней рыбалки на берегу Южного Буга.
13 февраля сотрудники Солонянского районного сектора Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области напомнили гражданам правила, которые необходимо соблюдать, находясь на зимних водоемах, и дали рекомендации по действиям, если человек провалился под лед.
Спасатели Полтавщины пообщались с жителями Кременчугского, Зенькивского и Котелевского районов.
В свою очередь, специалисты Службы спасения Ивано-Франковщины побывали 14 февраля на территории городского озера Ивано-Франковска, где обычно больше всего отдыхающих. Спасатели пообщались с жителями областного центра по соблюдению правил безопасного поведения во время пребывания вблизи зимних водоемов и вручили людям тематические открытки предупреждающего характера. Отдыхающих на городском озере было много, каждый уверял, что правила безопасности на льду неуклонно соблюдает.
В целом, такие профилактические мероприятия проходят в течение всего зимнего периода во всех областях Украины.
"Уважаемые граждане! Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает вас не выходить на ненадежный лед и предостеречь от этого своих детей.
Заядлым рыбакам также следует учитывать, что зимняя ловля рыбы требует особенно строгого соблюдения правил безопасности при нахождении на льду, а при плюсовой температуре воздуха вообще на лед выходить нельзя!
Помните, что необдуманное и неосторожное поведение может стоить жизни!" - отмечают спасатели.
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