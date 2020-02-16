Спасатели призывают украинцев не выходить на лед

16 февраля, 2020, 08:39

С начала 2020 года сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) зафиксировали уже более 60 случаев гибели граждан на водных объектах страны. На сегодня среди тех, чьи жизни унесли зимние водоемы, подавляющее большинство рыбаков, которые переоценили собственные силы и променяли свою безопасность на небольшой улов

Также среди жертв есть и 4 детей. Поэтому, с целью предупреждения несчастных случаев, спасатели продолжают патрулировать замерзшие реки и озера, во время которых призывают украинцев не выходить на тонкий и ненадежный лед, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В частности, 13 февраля спасательница Гайворонского районного сектора Управления ГСЧС Украины в Кировоградской области общалась с прохожими и любителями зимней рыбалки на берегу Южного Буга.

13 февраля сотрудники Солонянского районного сектора Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области напомнили гражданам правила, которые необходимо соблюдать, находясь на зимних водоемах, и дали рекомендации по действиям, если человек провалился под лед.

Спасатели Полтавщины пообщались с жителями Кременчугского, Зенькивского и Котелевского районов.

В свою очередь, специалисты Службы спасения Ивано-Франковщины побывали 14 февраля на территории городского озера Ивано-Франковска, где обычно больше всего отдыхающих. Спасатели пообщались с жителями областного центра по соблюдению правил безопасного поведения во время пребывания вблизи зимних водоемов и вручили людям тематические открытки предупреждающего характера. Отдыхающих на городском озере было много, каждый уверял, что правила безопасности на льду неуклонно соблюдает.

В целом, такие профилактические мероприятия проходят в течение всего зимнего периода во всех областях Украины.

"Уважаемые граждане! Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает вас не выходить на ненадежный лед и предостеречь от этого своих детей.

Заядлым рыбакам также следует учитывать, что зимняя ловля рыбы требует особенно строгого соблюдения правил безопасности при нахождении на льду, а при плюсовой температуре воздуха вообще на лед выходить нельзя!

Помните, что необдуманное и неосторожное поведение может стоить жизни!" - отмечают спасатели.