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Espreso.tvМирРухани заявил, что Трамп испугался войны с Ираном из-за выборов

Рухани заявил, что Трамп испугался войны с Ираном из-за выборов


фото: REUTERS
Президент Ирана Рухани считает, что главе Белого дома Дональду Трампу невыгодно развязывать войну на Ближнем Востоке перед выборами в США

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Рухани, Трампу невыгодно, чтобы его страна вступала в войну накануне президентских выборов 2020 года, поскольку участие США в вооруженном конфликте усложнит его шансы на переизбрание.

"Мы выступаем против войны. Я думаю, американцы тоже не хотят воевать. Такие сигналы мы пока получали, потому что американцы знают, что плохо для них. В частности, Трамп хочет добиться успехов на выборах и он знает, что война сократит его шансы", - сказал Рухани.

Он также прокомментировал материал американской газеты The New York Times, о проведении ОАЭ секретных переговоров с Ираном с целью стабилизировать региональную ситуацию.

По словам Рухани, возможна война в регионе навредила бы Ирану, ОАЭ, Бахрейна, Катара, Кувейта и всем другим странам. Поэтому ОАЭ и некоторые другие страны предостерегали США от развязывания войны.

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